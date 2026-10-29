У Києві будують шість резервних котелень для опалення

В Україні триває підготовка громад до зимового періоду. Загальна готовність житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури вже становить 98,6%. Окрему увагу приділяють резервному теплопостачанню Києва, безперебійному водопостачанню та готовності аварійних служб до наслідків російських атак.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Учасники засідання розглянули стан підготовки громад до холодів, готовність комунальних та аварійних служб, а також наявність запасів пального й обладнання для проведення аварійних ремонтів.

«В умовах постійних російських атак кожна громада повинна мати підготовлені команди, необхідні резерви та чіткий порядок дій, щоб зберегти для людей тепло, воду й доступ до життєво необхідних послуг», — наголосив Калашник.

У Києві будують шість резервних котелень

Окремим питанням стало резервне теплопостачання столиці. Агентство відновлення будує в Києві шість резервних котелень, які мають допомогти забезпечити містян теплом у разі пошкодження основних джерел теплогенерації.

Під час засідання визначили подальші кроки для використання цих об’єктів у надзвичайних ситуаціях. Серед них:

технічне обстеження;

підготовка підключень до мереж;

навчання персоналу;

врегулювання порядку експлуатації котелень.

Водоканали готують до можливих аварій

Ще одним пріоритетом залишається безперебійне водопостачання та забезпечення населення якісною питною водою.

У разі забруднення джерел води або пошкодження інфраструктури водоканали мають бути готові посилити її очищення. Для цього необхідно сформувати запаси реагентів, забезпечити лабораторний контроль і резервне живлення, а також відпрацювати схеми аварійного водопостачання громад.