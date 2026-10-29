ДПС запустила сервіс для аналізу доходів платників єдиного податку третьої групи

Державна податкова служба України запустила новий аналітичний дашборд «Єдиний податок третьої групи». Інструмент дає змогу аналізувати кількість платників податку та задекларовані ними доходи в Україні, окремих областях і за видами економічної діяльності.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що платникам ПДВ можуть спростити підготовку податкової звітності, а поріг для перевірок через відшкодування ПДВ підвищити у 10 разів. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 16037-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість». Документ доопрацювали на основі урядового законопроєкту № 16037.
Також ми писали, що Державна податкова служба України підготувала практичний посібник для українських та іноземних інвесторів, які вже ведуть бізнес в Україні або лише планують вийти на український ринок. «Податковий довідник інвестора» містить основну інформацію про податкову систему України.