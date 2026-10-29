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ДПС запустила сервіс для аналізу доходів платників єдиного податку третьої групи

Казна та Політика
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Аналітичний дашборд «Єдиний податок третьої групи»
Аналітичний дашборд «Єдиний податок третьої групи»
Державна податкова служба України запустила новий аналітичний дашборд «Єдиний податок третьої групи». Інструмент дає змогу аналізувати кількість платників податку та задекларовані ними доходи в Україні, окремих областях і за видами економічної діяльності.
Про це повідомила пресслужба ДПС.

Які дані можна переглянути в дашборді

Новий інструмент охоплює дані за 2024−2026 роки. За його допомогою можна досліджувати:
  • кількість платників єдиного податку третьої групи;
  • суми задекларованого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи;
  • розподіл за класифіктором виду економічної діяльності;
  • розподіл показників за юридичними особами та фізичними особами — підприємцями.
Користувачі можуть порівнювати показники за звітними періодами та роками, відстежувати їхню динаміку, а також аналізувати дані в регіональному та галузевому розрізах.

Чотири розділи дашборда

Дашборд містить чотири сторінки, кожна з яких допомагає досліджувати дані з певного ракурсу.
«Аналітика» — основні підсумкові показники щодо загальної кількості платників єдиного податку третьої групи, їхнього розподілу за ставками оподаткування та задекларованого обсягу доходів.
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«Динаміка» — зміни показників у часі. Сторінка дає змогу порівнювати задекларовані доходи за звітні періоди (І квартал, півріччя, три квартали і рік), а також аналізувати кількість платників.
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«Таблиця» — деталізовані дані за областями та видами економічної діяльності, зокрема кількість платників третьої групи, їхній розподіл за ставками оподаткування та обсяги задекларованих доходів.
«Карта» — візуалізація географічного розподілу показників по Україні, яка дає змогу порівнювати регіони за сумою задекларованого обсягу доходу.
ДПС запустила сервіс для аналізу доходів платників єдиного податку третьої групи
Для зручності роботи передбачено фільтри, за допомогою яких можна обрати звітний рік, область, категорію суб’єкта господарювання або вид економічної діяльності.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що платникам ПДВ можуть спростити підготовку податкової звітності, а поріг для перевірок через відшкодування ПДВ підвищити у 10 разів. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 16037-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість». Документ доопрацювали на основі урядового законопроєкту № 16037.
Також ми писали, що Державна податкова служба України підготувала практичний посібник для українських та іноземних інвесторів, які вже ведуть бізнес в Україні або лише планують вийти на український ринок. «Податковий довідник інвестора» містить основну інформацію про податкову систему України.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДПСФОПЄдиний податок
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