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ПДВ, звітність і перевірки: у Раді готують важливі зміни для бізнесу

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ФОП-платник ПДВ
ФОП-платник ПДВ
Платникам ПДВ можуть спростити підготовку податкової звітності, а поріг для перевірок через відшкодування ПДВ підвищити у 10 разів. Відповідний законопроєкт уже рекомендували Верховній Раді для ухвалення.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 16037-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість». Документ доопрацювали на основі урядового законопроєкту № 16037.

Що зміниться для платників ПДВ

  • надати усім платникам ПДВ можливість попереднього автоматичного заповнення податкової звітності та податкових накладних на підставі інформації, наявної в інформаційних системах Державної податкової служби, у порядку та обсягах, визначених Мінфіном;
  • надати ФОП — платникам ПДВ можливість самостійно обирати квартальний або місячний звітний період;
  • збільшити зі 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень порогову суму бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ, декларування якої дає підстави для проведення позапланової документальної перевірки;
  • надати можливість складати зведені податкові накладні при постачанні товарів/послуг покупцям — неплатникам ПДВ у разі отримання від них попередньої оплати — без вимоги щодо безперервності та ритмічності такого постачання.
Законопроєкт розробили на виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Його ухвалення є ключовою умовою для отримання макрофінансової допомоги.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПДВФОППлатники податківЗвітність
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