ПДВ, звітність і перевірки: у Раді готують важливі зміни для бізнесу

Платникам ПДВ можуть спростити підготовку податкової звітності, а поріг для перевірок через відшкодування ПДВ підвищити у 10 разів. Відповідний законопроєкт уже рекомендували Верховній Раді для ухвалення.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 16037-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість». Документ доопрацювали на основі урядового законопроєкту № 16037.

Що зміниться для платників ПДВ

надати усім платникам ПДВ можливість попереднього автоматичного заповнення податкової звітності та податкових накладних на підставі інформації, наявної в інформаційних системах Державної податкової служби, у порядку та обсягах, визначених Мінфіном;

та податкових накладних на підставі інформації, наявної в інформаційних системах Державної податкової служби, у порядку та обсягах, визначених Мінфіном; надати ФОП — платникам ПДВ можливість самостійно обирати квартальний або місячний звітний період ;

; збільшити зі 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень порогову суму бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ, декларування якої дає підстави для проведення позапланової документальної перевірки;

бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ, декларування якої дає підстави для проведення позапланової документальної перевірки; надати можливість складати зведені податкові накладні при постачанні товарів/послуг покупцям — неплатникам ПДВ у разі отримання від них попередньої оплати — без вимоги щодо безперервності та ритмічності такого постачання.