ПДВ, звітність і перевірки: у Раді готують важливі зміни для бізнесу
Що зміниться для платників ПДВ
- надати усім платникам ПДВ можливість попереднього автоматичного заповнення податкової звітності та податкових накладних на підставі інформації, наявної в інформаційних системах Державної податкової служби, у порядку та обсягах, визначених Мінфіном;
- надати ФОП — платникам ПДВ можливість самостійно обирати квартальний або місячний звітний період;
- збільшити зі 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень порогову суму бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ, декларування якої дає підстави для проведення позапланової документальної перевірки;
- надати можливість складати зведені податкові накладні при постачанні товарів/послуг покупцям — неплатникам ПДВ у разі отримання від них попередньої оплати — без вимоги щодо безперервності та ритмічності такого постачання.
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