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ДПС випустила податковий довідник для українських та іноземних інвесторів

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«Податковий довідник інвестора» містить основну інформацію про податкову систему України.
«Податковий довідник інвестора» містить основну інформацію про податкову систему України.
Державна податкова служба України підготувала практичний посібник для українських та іноземних інвесторів, які вже ведуть бізнес в Україні або лише планують вийти на український ринок. «Податковий довідник інвестора» містить основну інформацію про податкову систему України.
Про це повідомила пресслужба ДПС.
За задумом ДПС, новий довідник має допомогти інвесторам краще орієнтуватися в українській податковій системі та правилах ведення діяльності в Україні.

Що містить довідник

Посібник розроблений так, щоб інвестори могли швидко ознайомитися з базовими правилами оподаткування в Україні: які податки діють, хто та в які строки має їх сплачувати, а також як взаємодіяти з ДПС.
Довідник складається з восьми практичних блоків.
Перший розділ присвячений ролі ДПС як основної точки контакту для бізнесу. У ньому також описано мережу органів і сервісних точок служби, цифрові інструменти та консультаційні канали, через які платники податків можуть взаємодіяти з ДПС.
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Другий блок містить огляд податкової системи України. У ньому зібрана інформація про основні податки та платежі, зокрема податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, єдиний внесок, військовий збір, акцизний та екологічний податки, а також плату за землю.
Для кожного податку зазначені ставки, база оподаткування, строки подання звітності та окремі особливості для нерезидентів.
Окремий розділ присвячений реєстрації та взяттю на облік іноземних юридичних осіб і їхніх відокремлених підрозділів до початку діяльності.
Посібник також пояснює, як дистанційно подавати звітність, вести офіційне листування та користуватися доступними каналами комунікації з ДПС.
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Окрему увагу приділено податковим пільгам, спеціальним умовам для індустріальних парків та застосуванню міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.
Ще один блок довідника присвячений прозорості та безпеці ведення бізнесу. У ньому описано порядок проведення податкових перевірок, автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ, врегулювання податкового боргу та механізми захисту прав платників податків через оскарження рішень ДПС.
Також у посібнику є практичний розділ із відповідями на найпоширеніші запитання інвесторів.
За матеріалами:
Finance.ua
ДПСІнвестиціїБізнес
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