Складна зима вже близько: як українці готуються до можливих перебоїв Сьогодні 14:02 Українцям на зиму треба подбати про тепло в оселі та альтернативні джерела електроенергії

Українців попереджають про «складну зиму» через можливі тривалі перебої з електроенергією, водою та опаленням. Тож для багатьох це не лише питання тепла в оселі, а й готовності адаптувати побут до можливих складнощів. Водночас більшість не планує заздалегідь змінювати місце проживання, а радше готує запасні варіанти на випадок перебоїв.

Про те, як українці оцінюють майбутню зиму, що може змусити їх замислитися про переїзд та наскільки вони готові до перебоїв у роботі комунальних систем, свідчать результати нового опитування Gradus, проведеного у вересні 2026 року.

Більшість залишається залежною від міської інфраструктури

За даними дослідження, більшість опитаних готується переживати можливі перебої з електроенергією, водою та опаленням у своїх домівках.

40% опитаних готові розглядати «План Б» — переїзд у разі суттєвого погіршення умов життя у своєму населеному пункті. А 35% респондентів не планують переїжджати навіть за таких обставин.

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Підготовка до можливих складнощів переважно відбувається безпосередньо у помешканнях. Однак повністю автономними свої домогосподарства вважають небагато українців.

Так, 42% опитаних живуть у будинках або квартирах, підключених до міських комунальних систем, і не мають обладнання для автономного обігріву, електропостачання чи запасів води.

Ще третина має відповідне обладнання, проте все одно залежить від міської інфраструктури.

Повністю автономними свої домогосподарства назвали лише 10% респондентів.

Опитування показує і те, що досвід попередньої зими не призвів до масового переходу на автономні системи. Для більшості підготовка залишається способом підстрахуватися на випадок перебоїв, а не повністю відмовитися від централізованих мереж.

Що може змусити українців переїхати

Головною причиною, яка може підштовхнути людей до зміни місця проживання, залишається безпека.

Серед інших факторів із великим відривом від безпекового чинника також називають:

відсутність доступу до медицини,

значне погіршення погодних умов,

нестабільну роботу громадського транспорту,

проблеми з доступом до освіти.

Щодо комунальних послуг, найбільше напередодні зими українців непокоять тривалі відключення електроенергії — про це заявили 69% опитаних. Відсутність води критичною проблемою вважають 58%, а перебої з опаленням — 48%.

Дослідники зазначають, що рішення про переїзд може бути пов’язане не з однією проблемою, а з одночасним накопиченням кількох ризиків. Коли перебої з інфраструктурою поєднуються з відчуттям небезпеки, проблемами з медициною, освітою чи іншими важливими сферами, готовність змінити місце проживання може зростати.

Українці радше адаптуються, ніж планують переїзд

У разі зміни місця проживання кожен п’ятий опитаний розглядатиме можливість виїзду з України. Практично кожен другий — тимчасове переміщення в межах країни: неподалік від нинішнього місця проживання або в іншу область.

Показує опитування, що поки можливі проблеми залишаються керованими, українці переважно шукають способи пристосуватися до нестабільності. Йдеться про запаси необхідних ресурсів, тимчасові рішення та альтернативні плани.