Зима буде важкою, але голоду не буде — радник президента Сьогодні 05:27

Радник президента та фахівець із військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов

Зима 2026−2027 років буде для українців складною через удари російської армії по енергетичній інфраструктурі. Водночас дефіциту продуктів чи пального не очікується.

Про це у інтерв’ю dou.ua повідомив радник президента України та фахівець із військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Зима буде важкою, але не в плані їжі чи пального. З цим усе буде гаразд, голоду не буде», — зазначив «Флеш».

Дефіциту продуктів не очікується

Бескрестнов також зазначив, що зараз люди масово піддаються панічним настроям та починають скуповувати товари з полиць магазинів через посилення дронових атак на Україну. Проте, він запевнив, що в цьому немає потреби, оскільки ринок України тісно повʼязаний із Європою.

«Якщо забракне якогось товару, Європа нас ним завалить. Так, можуть виникнути локальні проблеми з окремими товарними групами, якщо росія зруйнує якесь конкретне виробництво. Але тотального дефіциту не буде. А ось удари по енергетиці — будуть», — попередив радник президента та порадив «поки є час і ціни не піднялися», купувати генератори, павербанки та аналоги EcoFlow.

«Усе це можна замовити з Китаю й почекати кілька тижнів на доставку, а не робити це потім у поспіху. У кого є кошти — гібридні інвертори з акумуляторами. І варто мати запас пального, щоб не стояти в чергах на заправках у перший день, коли щось трапиться», — порадив «Флеш».

Пального також має вистачити

Бескрестнов додав, що дефіциту пального не очікується. Водночас у перші дні після можливих атак може виникнути ажіотаж, коли багато людей одночасно поїдуть заправлятися та робити запаси.

«Тож нехай буде хоча б невеликий запас, каністра на 10 літрів», — додав він.

В Україні можуть виникнути проблеми з водою

Також Бескрестнов не виключає того, що цієї осені необхідно буде додатково бурити артезіанські свердловини, щоб забезпечити воду.

«Потрібно будувати стаціонарні пункти обігріву на вулицях — і це мають бути не намети, а щось серйозніше, з генераторами. Це слід робити вже зараз», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на начальника Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Анатолія Катеренчука писав , що українцям не варто панічно скуповувати продукти харчування на тривалий термін. Водночас удома рекомендують мати запас питної води та повсякденних продуктів приблизно на 7−12 діб, щоб за потреби забезпечити автономність родини. Важливо також стежити за термінами придатності та умовами зберігання їжі.

Також ми писали , що влітку 2026 року завдяки сезонному фактору падали ціни на деякі продукти харчування. Однак виникають побоювання стосовно дефіциту товарів і зростання вартості внаслідок ударів росії по складських приміщеннях, базах, супермаркетах. Очікування врожаю на поточний рік позитивні, а виробництво навіть може перевищити попередні показники.

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