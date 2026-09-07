0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зима буде важкою, але голоду не буде — радник президента

34
Радник президента та фахівець із військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов
Радник президента та фахівець із військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов
Зима 2026−2027 років буде для українців складною через удари російської армії по енергетичній інфраструктурі. Водночас дефіциту продуктів чи пального не очікується.
Про це у інтерв’ю dou.ua повідомив радник президента України та фахівець із військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.
«Зима буде важкою, але не в плані їжі чи пального. З цим усе буде гаразд, голоду не буде», — зазначив «Флеш».

Дефіциту продуктів не очікується

Бескрестнов також зазначив, що зараз люди масово піддаються панічним настроям та починають скуповувати товари з полиць магазинів через посилення дронових атак на Україну. Проте, він запевнив, що в цьому немає потреби, оскільки ринок України тісно повʼязаний із Європою.
«Якщо забракне якогось товару, Європа нас ним завалить. Так, можуть виникнути локальні проблеми з окремими товарними групами, якщо росія зруйнує якесь конкретне виробництво. Але тотального дефіциту не буде. А ось удари по енергетиці — будуть», — попередив радник президента та порадив «поки є час і ціни не піднялися», купувати генератори, павербанки та аналоги EcoFlow.
«Усе це можна замовити з Китаю й почекати кілька тижнів на доставку, а не робити це потім у поспіху. У кого є кошти — гібридні інвертори з акумуляторами. І варто мати запас пального, щоб не стояти в чергах на заправках у перший день, коли щось трапиться», — порадив «Флеш».

Пального також має вистачити

Бескрестнов додав, що дефіциту пального не очікується. Водночас у перші дні після можливих атак може виникнути ажіотаж, коли багато людей одночасно поїдуть заправлятися та робити запаси.
«Тож нехай буде хоча б невеликий запас, каністра на 10 літрів», — додав він.

В Україні можуть виникнути проблеми з водою

Також Бескрестнов не виключає того, що цієї осені необхідно буде додатково бурити артезіанські свердловини, щоб забезпечити воду.
«Потрібно будувати стаціонарні пункти обігріву на вулицях — і це мають бути не намети, а щось серйозніше, з генераторами. Це слід робити вже зараз», — наголосив він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на начальника Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Анатолія Катеренчука писав, що українцям не варто панічно скуповувати продукти харчування на тривалий термін. Водночас удома рекомендують мати запас питної води та повсякденних продуктів приблизно на 7−12 діб, щоб за потреби забезпечити автономність родини. Важливо також стежити за термінами придатності та умовами зберігання їжі.
Також ми писали, що влітку 2026 року завдяки сезонному фактору падали ціни на деякі продукти харчування. Однак виникають побоювання стосовно дефіциту товарів і зростання вартості внаслідок ударів росії по складських приміщеннях, базах, супермаркетах. Очікування врожаю на поточний рік позитивні, а виробництво навіть може перевищити попередні показники.
За матеріалами:
Dou
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems