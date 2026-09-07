Зима буде важкою, але голоду не буде — радник президента
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Зима 2026−2027 років буде для українців складною через удари російської армії по енергетичній інфраструктурі. Водночас дефіциту продуктів чи пального не очікується.
Про це у інтерв’ю dou.ua повідомив радник президента України та фахівець із військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.
«Зима буде важкою, але не в плані їжі чи пального. З цим усе буде гаразд, голоду не буде», — зазначив «Флеш».
Дефіциту продуктів не очікується
Бескрестнов також зазначив, що зараз люди масово піддаються панічним настроям та починають скуповувати товари з полиць магазинів через посилення дронових атак на Україну. Проте, він запевнив, що в цьому немає потреби, оскільки ринок України тісно повʼязаний із Європою.
«Якщо забракне якогось товару, Європа нас ним завалить. Так, можуть виникнути локальні проблеми з окремими товарними групами, якщо росія зруйнує якесь конкретне виробництво. Але тотального дефіциту не буде. А ось удари по енергетиці — будуть», — попередив радник президента та порадив «поки є час і ціни не піднялися», купувати генератори, павербанки та аналоги EcoFlow.
«Усе це можна замовити з Китаю й почекати кілька тижнів на доставку, а не робити це потім у поспіху. У кого є кошти — гібридні інвертори з акумуляторами. І варто мати запас пального, щоб не стояти в чергах на заправках у перший день, коли щось трапиться», — порадив «Флеш».
Пального також має вистачити
Бескрестнов додав, що дефіциту пального не очікується. Водночас у перші дні після можливих атак може виникнути ажіотаж, коли багато людей одночасно поїдуть заправлятися та робити запаси.
«Тож нехай буде хоча б невеликий запас, каністра на 10 літрів», — додав він.
В Україні можуть виникнути проблеми з водою
Також Бескрестнов не виключає того, що цієї осені необхідно буде додатково бурити артезіанські свердловини, щоб забезпечити воду.
«Потрібно будувати стаціонарні пункти обігріву на вулицях — і це мають бути не намети, а щось серйозніше, з генераторами. Це слід робити вже зараз», — наголосив він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на начальника Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Анатолія Катеренчука писав, що українцям не варто панічно скуповувати продукти харчування на тривалий термін. Водночас удома рекомендують мати запас питної води та повсякденних продуктів приблизно на 7−12 діб, щоб за потреби забезпечити автономність родини. Важливо також стежити за термінами придатності та умовами зберігання їжі.
Також ми писали, що влітку 2026 року завдяки сезонному фактору падали ціни на деякі продукти харчування. Однак виникають побоювання стосовно дефіциту товарів і зростання вартості внаслідок ударів росії по складських приміщеннях, базах, супермаркетах. Очікування врожаю на поточний рік позитивні, а виробництво навіть може перевищити попередні показники.