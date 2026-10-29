Наслідки останніх атак рф: збитки сягають майже 8 мільярдів доларів

Очільники урядів України та Естонії узгодили спільне бачення щодо URC-2027, яка має консолідувати підтримку партнерів в умовах викликів цієї зими.

Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Узгодили спільний підхід і бачення щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться в січні в Таллінні. Зважаючи на ситуацію і виклики цієї зими, вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України», — йдеться в повідомленні.