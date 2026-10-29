0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Наслідки останніх атак рф: збитки сягають майже 8 мільярдів доларів

Казна та Політика
85
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Курс долара найближчого тижня коливатиметься в межах певного діапазону
Курс долара найближчого тижня коливатиметься в межах певного діапазону
Очільники урядів України та Естонії узгодили спільне бачення щодо URC-2027, яка має консолідувати підтримку партнерів в умовах викликів цієї зими.
Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Узгодили спільний підхід і бачення щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться в січні в Таллінні. Зважаючи на ситуацію і виклики цієї зими, вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України», — йдеться в повідомленні.
Корецький поінформував колегу про наслідки щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв’язку та критичній інфраструктурі. Збитки від атак сягають майже $8 млрд, а держава недоотримує податкові надходження. Тому конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems