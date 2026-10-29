Наслідки останніх атак рф: збитки сягають майже 8 мільярдів доларів
Очільники урядів України та Естонії узгодили спільне бачення щодо URC-2027, яка має консолідувати підтримку партнерів в умовах викликів цієї зими.
Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Узгодили спільний підхід і бачення щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться в січні в Таллінні. Зважаючи на ситуацію і виклики цієї зими, вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України», — йдеться в повідомленні.
Корецький поінформував колегу про наслідки щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв’язку та критичній інфраструктурі. Збитки від атак сягають майже $8 млрд, а держава недоотримує податкові надходження. Тому конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз.
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