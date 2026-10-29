Україна отримає 80 млн євро на житло для переселенців із ТОТ
Україна та Банк розвитку Ради Європи підписали угоду про виділення 80 млн євро на програму «Житло для ВПО з ТОТ». Перші 40 млн євро планують отримати до кінця 2026 року.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін за результатами зустрічі з керуючим Банком розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.
«Підписали нову угоду на 80 млн євро до кінця листопада для житлових ваучерів, щоб перші 40 млн євро надійшли до кінця року», — йдеться в повідомленні.
Також БРРЄ долучиться до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла, яку планується запустити на конференції у Варшаві.
У подальшому, за словами міністра, планується розширити портфель співпраці з банком.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що житловий ваучер можна буде поєднувати з кредитними коштами для придбання або будівництва житла. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 15335, який має врегулювати такий механізм для внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях. Законопроєкт передбачає можливість використовувати житловий ваучер разом із кредитними коштами, якщо їх недостатньо для повного фінансування придбання або будівництва житла.
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