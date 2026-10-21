Чи можна продати житло після отримання компенсації або ваучера: пояснення для ВПО

Запис про обтяження в реєстрі нерухомості не означає, що власник втратив квартиру або будинок. Проте в деяких випадках продати житло чи подарувати його іншій людині протягом певного часу справді не вийде. Такі обмеження передбачені, зокрема, для окремих державних програм придбання нерухомості.

Із посиланням на « Юридичний порадник для ВПО » розповідаємо, що означає заборона відчуження нерухомості, коли її встановлюють, як довго вона діє та чим відрізняються правила для програм «єВідновлення», житлових ваучерів і «єОселі».

Що означає обтяження на житло

Міф: якщо в Державному реєстрі речових прав є запис про обтяження, людина більше не є повноправним власником нерухомості.

Правда: обтяження не позбавляє права власності. Воно лише встановлює передбачені законодавством обмеження щодо розпорядження майном.

Власник може й надалі проживати у квартирі чи будинку, користуватися житлом, робити ремонт і реєструвати місце проживання. Водночас за певних умов він не зможе продати нерухомість, подарувати її, обміняти або іншим способом передати право власності іншій людині.

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Тому сам факт наявності обтяження не означає, що житло перейшло у власність держави чи банку, зазначають юристи. Важливо з’ясувати, на якій підставі його встановили та які саме обмеження діють.

Коли встановлюють заборону відчуження

Міф: заборону на продаж нерухомості накладають лише тоді, коли людина купує житло в кредит.

Правда: обтяження може виникати з різних підстав. Один із поширених випадків — іпотека, коли придбане за кредитні кошти житло стає забезпеченням виконання зобов’язань перед банком.

Проте обмеження передбачені й для окремих державних програм житлової підтримки. Зокрема, їх встановлюють під час придбання нерухомості за житловим сертифікатом «єВідновлення» або житловим ваучером для визначених категорій внутрішньо переміщених осіб.

Правила та строки таких обмежень залежать від програми, за якою людина придбала житло.

«єВідновлення»: чому не можна одразу продати придбане житло

Міф: якщо квартиру купили за житловим сертифікатом «єВідновлення», її можна продати відразу після реєстрації права власності.

Правда: законодавство передбачає п’ятирічне обмеження на відчуження такої нерухомості.

Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна…» встановлює, що отримувач компенсації не може відчужувати житло, земельну ділянку або частку у праві власності, придбані з використанням житлового сертифіката, протягом 5 років.

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Відповідне обмеження також передбачене Порядком надання компенсації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 600 від 30 травня 2023 року.

Під час посвідчення договору купівлі-продажу нотаріус накладає заборону відчуження строком на п’ять років. Тобто придбання нерухомості за сертифікатом не дає змоги вільно розпоряджатися нею відразу після оформлення права власності.

Чи можна продати або передати житловий сертифікат

Міф: житловий сертифікат «єВідновлення» можна продати, подарувати або передати іншій людині.

Правда: передавати сертифікат третім особам не дозволяється.

Скористатися ним може його власник або спадкоємець у передбачених законодавством випадках. Продаж, дарування, обмін чи інша передача сертифіката іншій людині не допускаються.

Експерти наголошують: сертифікат призначений для реалізації права на компенсацію його власником, а не для вільного обігу між громадянами.

Які обмеження діють для житлового ваучера ВПО

Міф: якщо житло придбали за житловим ваучером для окремих категорій ВПО, обмеження на його продаж не застосовуються.

Правда: для таких випадків також передбачені спеціальні правила.

Порядок надання допомоги окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1176, містить аналогічні обмеження щодо використання житлового ваучера.

Зокрема, ваучер не можна передати третій особі. Скористатися ним може лише власник у порядку, визначеному законодавством.

Якщо людина купує нерухомість за допомогою такого ваучера, нотаріус одночасно з посвідченням договору накладає заборону відчуження житла строком на п’ять років.

Таким чином, придбання нерухомості за житловим ваучером, як і за сертифікатом «єВідновлення», передбачає обмеження щодо подальшого розпорядження майном.

Чи можна зняти заборону раніше ніж через п’ять років

Міф: якщо банк звертає стягнення на житло до завершення п’ятирічного строку, заборона відчуження продовжує діяти.

Правда: для такого випадку передбачений окремий механізм.

Якщо на нерухомість, придбану за житловим сертифікатом або ваучером, звертають стягнення до завершення п’ятирічного строку, нотаріус достроково знімає заборону відчуження та реєструє припинення відповідного обтяження.

Тобто законодавство передбачає можливість припинення такого обмеження до закінчення встановленого строку за визначених обставин.

Чи зникає обтяження автоматично після п’яти років

Міф: щойно минає п’ять років, будь-яка заборона на відчуження житла автоматично припиняється.

Правда: порядок припинення обтяження залежить від підстав, з яких його встановили.

Наприклад, у разі іпотеки самого лише погашення кредиту недостатньо, щоб запис про обтяження автоматично зник із реєстру.

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Після виконання кредитних зобов’язань власнику необхідно звернутися до банку, отримати документи, що підтверджують повне погашення кредиту, та забезпечити державну реєстрацію припинення іпотеки.

Після внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав іпотека вважається припиненою. Нотаріус також реєструє припинення пов’язаної з нею заборони відчуження.

Чим відрізняються обмеження за «єОселею» та «єВідновленням»

Міф: заборона відчуження за програмою «єОселя» діє за тими самими правилами, що й обмеження для житла, придбаного за сертифікатом або ваучером.

Правда: підстави для встановлення обтяження в цих випадках різні.

У програмі «єОселя» основним обтяженням є іпотека. Житло купують за кредитні кошти, а нерухомість слугує забезпеченням виконання зобов’язань перед банком. Тому можливість відчуження майна залежить від умов іпотечного договору та вимог законодавства.

Натомість під час придбання житла за сертифікатом «єВідновлення» або житловим ваучером для визначених категорій ВПО п’ятирічна заборона відчуження встановлюється відповідно до спеціальних норм законодавства та урядових порядків.