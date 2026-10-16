У Києві розпочався опалювальний сезон

Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

У Києві 16 жовтня офіційно розпочали опалювальний сезон. Спочатку тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери. Водночас у частині двох районів столиці підключення поки не розпочнуть через пошкодження енергетичного об’єкта.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, — для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках)», — повідомив Кличко.

Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

У яких районах опалення поки не розпочнуть

Тимчасово підключення не відбуватиметься в частині Дніпровського та Дарницького районів. Там нещодавно зазнав значних пошкоджень енергетичний об’єкт. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, раніше Finance.ua зібрав практичні поради найдешевших способів утеплення, які допоможуть зберегти дорогоцінне тепло та вберегтися від небезпеки. Перший крок — ущільнити вікна та двері гумовими чи поролоновими стрічками (ціна питання — від 29 грн за 6−9 м).

Ще одне бюджетне рішення за умови наявності хоч мінімального опалення або періодичного під час відновлення електропостачання — фольговані екрани за батареями, які відбивають тепло в кімнату, підіймаючи температуру на 1−2°C.