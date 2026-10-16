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Хто має право на додаткову відпустку на 16 днів (пояснення ПФУ)

Особисті фінанси
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Хто має право на додаткову відпустку на 16 днів (пояснення ПФУ)
Хто має право на додаткову відпустку на 16 днів (пояснення ПФУ)
Згідно зі статтями 20, 21 та 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», такі громадяни мають право на отримання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати.
Про це пише ПФУ.

Терміни

Строк — 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

Хто має право

Особи з числа постраждалих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, а також один із батьків дитини, якій встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.
Така додаткова відпустка надається за місцем основної роботи працівника.
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Документи

Для фінансування додаткових відпусток на наступний бюджетний рік страхувальники мають до 31 жовтня включно подати до органів Пенсійного фонду України такі документи:
  • паспорт даних підприємства,
  • списки працівників,
  • графік відпусток.
  • розрахунок витрат (до 31 жовтня в 2026 році на 2027 рік).
Раніше ми писали, що окрім щорічної основної відпустки, українське законодавство передбачає ще один вид оплачуваного відпочинку для працівників із дітьми — додаткову відпустку на дітей. Вона надається понад стандартну відпустку із збереженням середнього заробітку.
Це право закріплене у статті 19 Закону України «Про відпустки» та статті 182−1 Кодексу законів про працю України і діє також у 2026 році. Водночас багато працівників або не знають про цю можливість, або не використовують її роками.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсійний фонд
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