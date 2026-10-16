Робота за кордоном: як це вплине на розмір пенсії (пояснення ПФ)

Як повідомляє Пенсійний фонд, зарахування страхового стажу, набутого за кордоном, для призначення пенсії в Україні регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 562 від 16.05.2025 «Деякі питання обчислення страхового стажу».

Цей порядок дає змогу реалізувати право на пенсійне забезпечення навіть тим громадянам, які працювали в державах, з якими Україна не має міжнародних договорів про взаємне зарахування стажу.

Страховий стаж, набутий за межами України, враховується лише для визначення права на пенсію, тобто для досягнення необхідної кількості років стажу.

Приклад

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно 33 роки страхового стажу. 25 років стажу в Україні + 8 за кордоном = право на пенсію.

Водночас іноземний стаж не впливає на розмір пенсії, якщо інше не передбачено міжнародними договорами з конкретними країнами.

Що треба зробити

Для зарахування іноземного стажу до заяви про призначення пенсії необхідно додати підтвердні документи про періоди роботи, видані іншою державою, що підтверджують зарахування цих періодів роботи до страхового стажу під час призначення пенсії згідно із законодавством відповідної держави.

Відповідними доказами періодів роботи можуть бути також трудові договори, розрахункові листи по зарплаті, довідки від роботодавця або декларації про доходи.

Такі документи визнаються дійсними в Україні за умови легалізації, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами.

Інформацію про порядок легалізації документів можна отримати на офіційній сторінці посольства України в країні їх видачі.

Якщо документів немає або вони неповні

у разі неможливості самостійно надати документи або якщо вони є недостатніми чи незрозумілими, територіальний орган Пенсійного фонду України протягом 5 робочих днів звертається до Міністерства закордонних справ України. МЗС через дипломатичні канали запитує необхідні відомості у компетентних органів іноземної держави;

у компетентних органів іноземної держави; МЗС не пізніше ніж через 5 робочих днів після отримання інформації передає її територіальному органу ПФУ, який зараховує періоди роботи за кордоном до страхового стажу в календарному обчисленні.

Терміни

Якщо підтвердні документи надійшли пізніше ніж через 3 місяці після подання заяви, датою її прийняття вважається день надходження таких документів.

Якщо ж підтвердження отримано до подання заяви, орган Пенсійного фонду зобов’язаний повідомити особу про необхідність звернення для призначення пенсії.

Висновки

Підтвердні документи дозволяють узгодити трудову діяльність особи в різних правових системах та забезпечити реалізацію її права на соціальний захист.

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Раніше ми писали про рейтинг країн, де пенсія найбільш наближена до зарплат.

Найвищий прогнозований коефіцієнт заміщення — в Іспанії: 80,4%. Тобто пенсія середнього працівника там може становити понад 80% його заробітку до виходу на пенсію.

На другому місці — Греція з показником 79,6%, на третьому — Люксембург (75,6%).

До першої десятки також увійшли Колумбія, Нідерланди, Австрія, Данія, Португалія, Італія та Мексика.