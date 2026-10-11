Українці зможуть підтвердити пенсійний стаж без трудової книжки

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє українцям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або необхідних записів у ній. Це особливо важливо для громадян, які втратили документи через бойові дії або окупацію.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Як можна буде підтвердити стаж

У першу чергу стаж підтверджуватимуть за допомогою даних із державних електронних реєстрів.

Якщо необхідна інформація там відсутня, братимуться до уваги трудова книжка та інші документи, перелік яких тепер розширено.

У випадках, коли паперові документи не збереглися або повністю знищені внаслідок війни, стаж можна буде підтвердити за допомогою показань щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною.

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Допомогу в пошуку таких свідків надаватиме Пенсійний фонд.

Крім того, передбачено окремий порядок зарахування стажу для громадян, які колись працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях чи у зоні бойових дій.