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Українці зможуть підтвердити пенсійний стаж без трудової книжки

Казна та Політика
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Трудова книжка
Трудова книжка
Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє українцям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або необхідних записів у ній. Це особливо важливо для громадян, які втратили документи через бойові дії або окупацію.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Як можна буде підтвердити стаж

У першу чергу стаж підтверджуватимуть за допомогою даних із державних електронних реєстрів.
Якщо необхідна інформація там відсутня, братимуться до уваги трудова книжка та інші документи, перелік яких тепер розширено.
У випадках, коли паперові документи не збереглися або повністю знищені внаслідок війни, стаж можна буде підтвердити за допомогою показань щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною.
Допомогу в пошуку таких свідків надаватиме Пенсійний фонд.
Крім того, передбачено окремий порядок зарахування стажу для громадян, які колись працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях чи у зоні бойових дій.
«Дії уряду спрямовані на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втрачали права на пенсію через відсутність документів», — зазначив Корецький.
За матеріалами:
РБК-Україна
Пенсія
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