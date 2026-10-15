У Тернополі можуть підвищити тариф на воду майже до 100 грн

У Тернополі розглядають можливість перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення у 2027 році.

За попередніми розрахунками комунального підприємства «Тернопільводоканал», загальна вартість обох послуг для населення може становити майже 100 грн за кубометр з ПДВ.

Про це повідомляє видання «20 хвилин» із посиланням на дані підприємства.

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Проєкт розрахунків економічно обґрунтованих тарифів на наступний рік оприлюднили 7 жовтня на сайтах «Тернопільводоканалу» та міської ради.

Згідно з документом, пропонують встановити такі тарифи без ПДВ:

централізоване водопостачання — 45,83 грн за кубометр;

централізоване водовідведення — 36,66 грн за кубометр.

З урахуванням 20% ПДВ сукупна вартість водопостачання та водовідведення становитиме 98,99 грн за кубометр.

Чому можуть підвищити тарифи

Однією з причин перегляду вартості послуг у підприємстві називають значну заборгованість. Станом на 30 вересня 2026 року прострочений борг «Тернопільводоканалу» перед Міністерством фінансів за договорами субкредитування в межах проєкту розвитку міської інфраструктури, який фінансується коштом Світового банку, становив 5,835 млн доларів. У гривневому еквіваленті це близько 261 млн грн.

Також серед чинників, які впливають на собівартість послуг, підприємство називає очікуване зростання витрат на електроенергію, паливо-мастильні матеріали, податки та інші потреби.

Коли можуть змінити вартість води

Остаточного рішення щодо нових тарифів поки немає. Розрахунки «Тернопільводоканалу» має перевірити Тернопільська міська рада.

Начальник планово-економічного відділу підприємства Володимир Водовіз пояснив виданню, що комунальне підприємство щороку повинне розраховувати економічно обґрунтовані тарифи та подавати їх на розгляд органу місцевого самоврядування.

За його словами, фахівці міськради найближчим часом опрацьовуватимуть подані розрахунки. Наразі невідомо, чи переглядатимуть чинні тарифи, чи залишать їх без змін.