Україна очікує збільшення постачання генераторів та енергообладнання з Туреччини

Україна очікує збільшення обсягів постачання генераторів та іншого енергетичного обладнання з Туреччини вже протягом тижня 2−8 листопада 2026 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Микола Калашник за підсумками переговорів президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана у Стамбулі.

Під час зустрічі глави держав обговорили співпрацю у сферах безпеки, економіки, енергетики та інфраструктури.

За словами Калашника, одним із практичних результатів переговорів стало очікуване збільшення постачання обладнання, необхідного для підтримки української енергосистеми.

«Це особливо важливо зараз, коли росія посилює атаки на енергетичну інфраструктуру наших громад», — наголосив міністр.

Додаткові генератори та енергетичне обладнання мають значення для забезпечення резервного електропостачання в умовах пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Водночас конкретні обсяги майбутніх постачань, вартість обладнання та умови його передачі українській стороні наразі не уточнювалися.

Безпека судноплавства

Окремою темою переговорів стало відновлення безпечного цивільного судноплавства в Чорному морі.

За словами Калашника, Україна та Туреччина продовжують спільну роботу в цьому напрямі, який має стратегічне значення для функціонування українських морських портів і міжнародної торгівлі.

Забезпечення стабільної роботи морських транспортних маршрутів залишається важливим для українського експорту та логістичних зв’язків із міжнародними ринками.

Турецький бізнес запрошують інвестувати

Під час візиту до Стамбула Микола Калашник разом із заступником керівника Офісу президента України Олексієм Соболевим узяв участь у зустрічі представників українського й турецького бізнесу.

До обговорення долучилися представники енергетичного холдингу ДТЕК, НАК «Нафтогаз України», групи «Метінвест», компанії «Українська бронетехніка» та спілки Diia. City Union.

Турецьку сторону представляли підприємства, які працюють у сферах будівництва, енергетики, транспорту та оборонно-промислового комплексу.

Українська делегація презентувала можливості для участі турецьких компаній у відновленні та модернізації інфраструктури.