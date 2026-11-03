Як зріс імпорт дизельного пального в Україну наприкінці жовтня

Одночасно з більшим наповненням ринку зафіксовано здешевлення пального. Станом на 29 жовтня середнє європейське котирування дизеля становило $1 442 за тонну: за п’ять днів воно впало на $65 за тонну, або на 2,95 грн за літр.
Нині ціни перебувають у діапазоні $1 400−1 500 за тонну.
Ресурсне забезпечення суттєво покращили запровадження «зеленого коридору» на західних пунктах пропуску та відносно стабільна робота дунайського порту Суліна. За період дії «зеленого коридору» з 22 жовтня по 1 листопада середньодобовий імпорт зріс на 32% порівняно з 1−21 жовтня, до 22,3 тис. тонн.
Автомобільні поставки збільшилися на 33% (понад 4 тис. тонн на добу), залізничні — на 27% (майже 12 тис. тонн на добу). Добове надходження пального на південь зросло майже на 60%, до 5,4 тис. тонн.