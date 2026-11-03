Аналітики Goldman Sachs переглянули в бік підвищення прогнози вартості нафти на кінець поточного року та на 2027 рік.

Про це йдеться у звіті фінустанови.

Оновлені оцінки зумовлені зростанням ризиків перебоїв із постачанням палива на світовий ринок.

Згідно зі звітом інвестиційного банку, очікувана ціна нафти марки Brent у грудні 2026 року становитиме $105 за барель проти попередньої оцінки в $90.

Прогноз середньої вартості на 2027 рік підняли з $80 до $88 за барель.

Ключовим чинником перегляду котирувань стало очікування ескалації напруженості на Близькому Сході після проміжних виборів до Конгресу США. Експерти зазначають, що це загрожує подальшим скороченням експорту з регіону та формує додаткову премію за ризик у короткостроковій перспективі.

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За оцінками аналітиків, у разі збереження відставання видобутку в Перській затоці на 3,5 млн барелів на добу проти рівня 2025 року, середня ціна Brent у 2027 році може сягнути $130 за барель.