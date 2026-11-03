Аналітики Goldman Sachs переглянули в бік підвищення прогнози вартості нафти на кінець поточного року та на 2027 рік. Про це йдеться у звіті фінустанови. Оновлені оцінки зумовлені зростанням ризиків перебоїв із постачанням палива на світовий ринок. Згідно зі звітом інвестиційного банку, очікувана ціна нафти марки Brent у грудні 2026 року становитиме $105 за барель проти попередньої оцінки в $90. Прогноз середньої вартості на 2027 рік підняли з $80 до $88 за барель. Ключовим чинником перегляду котирувань стало очікування ескалації напруженості на Близькому Сході після проміжних виборів до Конгресу США. Експерти зазначають, що це загрожує подальшим скороченням експорту з регіону та формує додаткову премію за ризик у короткостроковій перспективі. За оцінками аналітиків, у разі збереження відставання видобутку в Перській затоці на 3,5 млн барелів на добу проти рівня 2025 року, середня ціна Brent у 2027 році може сягнути $130 за барель. Водночас оперативне відновлення виробництва здатне опустити котирування до $60−70 за барель. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Енергетика / Аналітики Goldman Sachs змінили прогноз цін на нафту — прогноз на 2027