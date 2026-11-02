Інвестиції в нерухомість від 1 000 грн: S1 REIT відкрила продаж сертифікатів нового фонду S1 Позняки

Інвестиційна компанія S1 REIT оголошує про старт продажів сертифікатів нового фонду S1 Позняки. Новий фонд дозволяє формувати капітал у нерухомості на етапі будівництва, поступово збільшувати вкладення, а у майбутньому — обміняти сертифікати на готові апартаменти.

Мінімальна перша інвестиція становить 1 000 грн, надалі збільшувати вкладення можна від 100 грн — у зручному для інвестора темпі. Запланована дохідність фонду — 9% річних у доларах США.

Під час кризи хочеться відкласти великі фінансові рішення до спокійніших часів. Проте очікування також має свою ціну: інфляція поступово зменшує купівельну спроможність грошей. Тому поряд із фінансовим резервом постає інше завдання — знайти інструменти, у яких довгострокові заощадження зможуть працювати. S1 Позняки дозволяє поступово накопичувати капітал у нерухомості, починаючи з посильної суми.

Фонд інвестує у 80 апартаментів загальною площею 2 828 м² у 24-поверховому прибутковому будинку загальною площею 29 500 м², який споруджують біля озера Срібний Кіл, за дві хвилини від станції метро «Позняки» у Києві. Обсяг емісії фонду — 250 млн грн.

Запланована дохідність фонду — 9% річних у доларах США. Індивідуальна дохідність інвестора залежатиме від моменту входу: на ранніх етапах будівництва вартість нерухомості історично зростає швидше, а ближче до завершення темп спадає.

«Нерухомість завжди була тихою гаванню для капіталу, особливо в буремні часи. Вона залишається одним із перевірених інструментів захисту заощаджень від інфляції та девальвації. Але головне питання — коли інвестувати? Чекати, поки криза мине, ринки відновляться, а ціни зростуть? Я переконаний, що найкращі інвестиційні можливості часто народжуються саме в періоди невизначеності. Запускаючи новий фонд, який інвестує в апартаменти на етапі будівництва, ми відкриваємо нашим інвесторам можливість увійти в нерухомість сьогодні, щоб отримати вигоду від її потенційного зростання завтра. Адже інвестувати варто не тоді, коли всі вже побачили можливість, а тоді, коли вона тільки з’являється», — зазначає Ігор Гіфес, CEO S1 REIT.

На етапі будівництва фінансова модель передбачає зростання вартості активів фонду, яке має відображатися у вартості інвестиційних сертифікатів. Це капіталізація інвестиції: виплати дивідендів у цей період не передбачені. Після введення будинку в експлуатацію та початку орендної діяльності джерелом дивідендів стане дохід від здавання апартаментів в оренду.

Окрім інвестування для формування капіталу й майбутнього орендного доходу, фонд S1 Позняки передбачає ще один сценарій: поступово накопичити сертифікати та скористатися опцією їх обміну на готові апартаменти.

«Людині не обов’язково чекати, поки вона накопичить на цілий об’єкт. Можна почати з 1 000 грн і докуповувати сертифікати тоді, коли є можливість. А далі обрати власний сценарій: залишатися інвестором фонду для отримання майбутнього орендного доходу або поступово рухатися до власних апартаментів. Цю можливість ми додали на запит наших інвесторів», — коментує Віктор Бойчук, комерційний директор S1 REIT.

Апартаменти, у які інвестує фонд, розташовані в унікальному прибутковому будинку, що від початку проєктувався у форматі "Створено для оренди". Будинок будується на березі озера Срібний Кіл, за дві хвилини від станції метро «Позняки». У ньому передбачено близько 1 500 м² внутрішньої інфраструктури: коворкінг, тренажерну залу, lounge-зону, кінозал, дитячу кімнату та облаштоване укриття. Ще близько 7 000 м² на перших поверхах відведено під комерційні приміщення та сервіси.

Будинок планують ввести в експлуатацію наприкінці 2028 року. Після цього управління ним здійснюватиме компанія з управління дохідною нерухомістю S1 Property.

Під час попереднього продажу інвестори могли зареєструвати намір придбати сертифікати та взяти участь в акції. Тепер сертифікати можна придбати, заповнивши онлайн-заявку на сайті S1 REIT

Про S1 REIT

S1 REIT — інвестиційна компанія у складі S1 Group, яка розвиває колективні інвестиції в дохідну нерухомість Києва. Компанія поєднує експертизу девелопера Standard One та компанії з управління нерухомістю S1 Property, щоб інвестори могли вкладати кошти через фонди без самостійної купівлі цілого об’єкта та управління орендою.