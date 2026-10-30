0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Середня ціна гектара землі досягла 70 тисяч

Нерухомість
91
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
В Україні продали 1,2 мільйона гектарів землі
В Україні продали 1,2 мільйона гектарів землі
З моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні відчужено понад 405 тис. земельних ділянок загальною площею майже 1,2 млн га. У 2026 року відчужено 85 852 земельні ділянки загальною площею 233 045,1 га. Середня ціна одного гектара становить 70 199 грн, або 1 590 доларів США.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Як змінювався ринок землі в Україні

З 1 липня 2021 року кількість земельних ділянок, відчужених за договорами купівлі-продажу, становила:
  • 2021 рік — 27 696 ділянок загальною площею 100,3 тис. га;
  • 2022 рік — 23 122 ділянки площею 69,2 тис. га;
  • 2023 рік — 40 850 ділянок площею 114,1 тис. га;
  • 2024 рік — 106 669 ділянок площею 320,7 тис. га;
  • 2025 рік — 121 284 ділянки площею 356,5 тис. га.

Хто купує сільськогосподарські землі

Юридичні особи придбали 32 968 земельних ділянок загальною площею 90 100,4 га. Середня ціна одного гектара в цьому сегменті становила 92 862 грн, або 2 103 долари США.
Фізичні особи придбали 52 393 земельні ділянки загальною площею 142 944,7 га. Середня ціна одного гектара становила 55 914 грн, або 1 266 доларів США.

У яких областях найбільше купують землю

Найбільші площі земельних ділянок відчужили в таких областях:
  • Полтавська — 23,2 тис. га;
  • Одеська — 22,8 тис. га;
  • Кіровоградська — 18,8 тис. га;
  • Вінницька — 18,2 тис. га;
  • Чернігівська — 17,4 тис. га.
Водночас найвищу середню ціну за гектар зафіксували в інших регіонах:
  • Івано-Франківська область — 145 275 грн;
  • Львівська область — 133 783 грн;
  • Тернопільська область — 117 243 грн;
  • Вінницька область — 102 551 грн;
  • Полтавська область — 100 052 грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що українці зберігають право на безоплатну приватизацію землі, однак під час воєнного стану реалізувати його у загальному порядку не можна. Водночас закон передбачає винятки. Зокрема, для земель під уже наявною нерухомістю, ділянок колишніх власників майна, знищеного через російську агресію, а також земель, які громадяни отримали в користування до набрання чинності Земельним кодексом України.
Також ми розповідали, що з жовтня 2024 року ТОВ «Державний земельний банк» провів на Prozorro. Продажі 1,2 тисячі земельних аукціонів із передачі у суборенду сільгоспділянок державної власності. Найдорожча реалізована ділянка — 4 000 га на Кіровоградщині: переможець запропонував річну плату у ₴65,5 мільйона.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ринок земліНерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems