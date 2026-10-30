Середня ціна гектара землі досягла 70 тисяч

З моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні відчужено понад 405 тис. земельних ділянок загальною площею майже 1,2 млн га. У 2026 року відчужено 85 852 земельні ділянки загальною площею 233 045,1 га. Середня ціна одного гектара становить 70 199 грн, або 1 590 доларів США.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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Як змінювався ринок землі в Україні

З 1 липня 2021 року кількість земельних ділянок, відчужених за договорами купівлі-продажу, становила:

2021 рік — 27 696 ділянок загальною площею 100,3 тис. га;

2022 рік — 23 122 ділянки площею 69,2 тис. га;

2023 рік — 40 850 ділянок площею 114,1 тис. га;

2024 рік — 106 669 ділянок площею 320,7 тис. га;

2025 рік — 121 284 ділянки площею 356,5 тис. га.

Хто купує сільськогосподарські землі

Юридичні особи придбали 32 968 земельних ділянок загальною площею 90 100,4 га. Середня ціна одного гектара в цьому сегменті становила 92 862 грн, або 2 103 долари США.

Фізичні особи придбали 52 393 земельні ділянки загальною площею 142 944,7 га. Середня ціна одного гектара становила 55 914 грн, або 1 266 доларів США.

У яких областях найбільше купують землю

Найбільші площі земельних ділянок відчужили в таких областях:

Полтавська — 23,2 тис. га;

Одеська — 22,8 тис. га;

Кіровоградська — 18,8 тис. га;

Вінницька — 18,2 тис. га;

Чернігівська — 17,4 тис. га.

Водночас найвищу середню ціну за гектар зафіксували в інших регіонах:

Івано-Франківська область — 145 275 грн;

Львівська область — 133 783 грн;

Тернопільська область — 117 243 грн;

Вінницька область — 102 551 грн;

Полтавська область — 100 052 грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що українці зберігають право на безоплатну приватизацію землі, однак під час воєнного стану реалізувати його у загальному порядку не можна. Водночас закон передбачає винятки. Зокрема, для земель під уже наявною нерухомістю, ділянок колишніх власників майна, знищеного через російську агресію, а також земель, які громадяни отримали в користування до набрання чинності Земельним кодексом України.