Середня ціна гектара землі досягла 70 тисяч
З моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні відчужено понад 405 тис. земельних ділянок загальною площею майже 1,2 млн га. У 2026 року відчужено 85 852 земельні ділянки загальною площею 233 045,1 га. Середня ціна одного гектара становить 70 199 грн, або 1 590 доларів США.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
Як змінювався ринок землі в Україні
З 1 липня 2021 року кількість земельних ділянок, відчужених за договорами купівлі-продажу, становила:
- 2021 рік — 27 696 ділянок загальною площею 100,3 тис. га;
- 2022 рік — 23 122 ділянки площею 69,2 тис. га;
- 2023 рік — 40 850 ділянок площею 114,1 тис. га;
- 2024 рік — 106 669 ділянок площею 320,7 тис. га;
- 2025 рік — 121 284 ділянки площею 356,5 тис. га.
Хто купує сільськогосподарські землі
Юридичні особи придбали 32 968 земельних ділянок загальною площею 90 100,4 га. Середня ціна одного гектара в цьому сегменті становила 92 862 грн, або 2 103 долари США.
Фізичні особи придбали 52 393 земельні ділянки загальною площею 142 944,7 га. Середня ціна одного гектара становила 55 914 грн, або 1 266 доларів США.
У яких областях найбільше купують землю
Найбільші площі земельних ділянок відчужили в таких областях:
- Полтавська — 23,2 тис. га;
- Одеська — 22,8 тис. га;
- Кіровоградська — 18,8 тис. га;
- Вінницька — 18,2 тис. га;
- Чернігівська — 17,4 тис. га.
Водночас найвищу середню ціну за гектар зафіксували в інших регіонах:
- Івано-Франківська область — 145 275 грн;
- Львівська область — 133 783 грн;
- Тернопільська область — 117 243 грн;
- Вінницька область — 102 551 грн;
- Полтавська область — 100 052 грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що українці зберігають право на безоплатну приватизацію землі, однак під час воєнного стану реалізувати його у загальному порядку не можна. Водночас закон передбачає винятки. Зокрема, для земель під уже наявною нерухомістю, ділянок колишніх власників майна, знищеного через російську агресію, а також земель, які громадяни отримали в користування до набрання чинності Земельним кодексом України.
Також ми розповідали, що з жовтня 2024 року ТОВ «Державний земельний банк» провів на Prozorro. Продажі 1,2 тисячі земельних аукціонів із передачі у суборенду сільгоспділянок державної власності. Найдорожча реалізована ділянка — 4 000 га на Кіровоградщині: переможець запропонував річну плату у ₴65,5 мільйона.
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