Яка середня річна плата за гектар восени 2026 року: де найвищі ціни

Із жовтня 2024 року ТОВ «Державний земельний банк» провів на Prozorro. Продажі 1,2 тисячі земельних аукціонів із передачі у суборенду сільгоспділянок державної власності.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі»

У середньому за підсумками торгів фінальна вартість річної суборенди державних с/г земель зросла в 4,4 раза.

Середня річна плата за гектар становить понад ₴16 тисяч.

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Найвищі ціни за гектар

Встановлені на аукціонах на:

Львівщині — ₴43,2 тисячі за гектар (9 завершених торгів)

Івано-Франківщині — ₴35,2 тисячі (5 завершених аукціонів),

Вінниччині — 32,7 тисячі грн/га (23 завершені аукціони).

Протягом двох років роботи в системі Державний земельний банк провів аукціони в 19 областях. Найбільше аукціонів відбулося у Харківській області (386 завершених угод на ₴225,9 мільйона), на Закарпатті (149 аукціонів на ₴8,3 мільйона) та Миколаївщині (135 лотів на ₴167,4 мільйона).

Найбільшу суму річної суборендної плати

Забезпечили Харківщина (225,9 млн грн), Кіровоградщина (₴202,7 мільйона) і Миколаївщина (₴167,4 мільйона). Разом на ці три області припадає понад половину загальної суми.

Найдорожча реалізована ділянка