Яка середня річна плата за гектар восени 2026 року: де найвищі ціни
Найвищі ціни за гектар
- Львівщині — ₴43,2 тисячі за гектар (9 завершених торгів)
- Івано-Франківщині — ₴35,2 тисячі (5 завершених аукціонів),
- Вінниччині — 32,7 тисячі грн/га (23 завершені аукціони).
Найбільшу суму річної суборендної плати
Найдорожча реалізована ділянка
Україна та ще дві країни підписали меморандум про перевірку походження зерна
ПартнерськаПреміум-банкінг у 2026 році: на що варто звертати увагу, коли несете багато грошей в банк
Вирощувати малину в Україні стало дорожче: витрати зросли вдвічі за шість років
На кордоні утворилися черги з зерновозів
Експорт агропродукції з України скоротився на 50−60% через логістичну кризу
Автоматичне продовження оренди землі: як не потрапити у пастку