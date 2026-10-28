Чи коштує квартира з укриттям дорожче: приклад ЖК Атмосфера від MOLODIST

350 м². Ринок нерухомості Київщини невдовзі поповниться квартирами у 5-му будинку ЖК Атмосфера у Вишневому від будівельної групи MOLODIST . Будівництво виходить на завершальний етап: у будинку закінчили оздоблення поверхів, встановили ліфти та виконали електромонтажні роботи. Одна з особливостей проєкту — укриття площею

Для покупців наявність укриття стає важливим критерієм вибору житла. За даними дослідження OLX Нерухомість, його враховують 60% опитаних покупців квартир. Водночас будівництво захисного простору потребує додаткових витрат. Чи означає це, що квартира в такому будинку обов’язково коштуватиме дорожче?

Приклад ЖК Атмосфера показує, що житло в будинку з укриттям може пропонуватися в межах ринкової вартості. У 5-му будинку квартири доступні від 51 500 грн/м². Для порівняння: за даними ЛУН та DIM. RIA, станом на 27 жовтня 2026 року середня вартість квадратного метра в новобудовах бізнес-класу Вишневого становила 52 839 грн/м².

Стартова ціна у 5-му будинку ЖК Атмосфера на 1 339 грн/м², або приблизно на 3%, нижча за середній показник сегмента. При цьому порівняння зіставляє ціну конкретного будинку із середнім показником трьох комплексів, які можуть відрізнятися за стадією готовності та характеристиками. Вартість окремої квартири залежить від її площі, поверху, планування та умов придбання.

Зберігати конкурентну вартість житла девелоперам доводиться в умовах зростання витрат на будівництво. За підсумками першого півріччя 2026 року ціни на будівельні матеріали зросли на 15,8% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, а вартість будівельних робіт — на 23,1%. На собівартість також впливають логістика, енергозабезпечення та послуги підрядників.

Ще один виклик для галузі — дефіцит кадрів. За оцінками дослідження кадрової спроможності будівельного сектору, проведеного у 2026 році, доступна лише близько половини необхідної кількості кваліфікованих працівників. Серед затребуваних фахівців — муляри, бетонярі, зварювальники та електромонтажники.

Додатковою складовою кошторису є облаштування захисної інфраструктури: будівництво самого приміщення, вентиляція, евакуаційні виходи, резервне живлення та рішення для доступності. Якщо забудовник утримує ринкову ціну квартир і не перекладає ці витрати на покупця, вони впливають на маржинальність проєкту. Конкретний вплив залежить від кошторису та доходів об’єкта.

Підтримувати попит на житло девелоперам Київщини допомагають державні програми. Вони розширюють фінансові можливості покупців і створюють додатковий попит на квартири, що відповідають умовам програм. За даними Київської обласної державної адміністрації, станом на вересень 2026 року 28,9% позичальників «єОселі» обрали житло в області. Загалом по Україні 46% житла за програмою придбали на первинному ринку, зокрема 32% — у забудовників.

ЖК Атмосфера від MOLODIST розташований у центральній частині Вишневого, за 3 км від Києва. Комплекс складається з п’яти будинків: чотири вже введено в експлуатацію, а 5-й готують до завершення будівництва.

За вересневим звітом, у будинку завершено оздоблення поверхів і міжсходових майданчиків, встановлено ліфти та виконано електромонтажні роботи на поверхах. У вхідній групі монтують декоративні панелі й дзеркала. На прибудинковій території завершено укладання тротуарної ФЕМ-плитки та розпочато озеленення.

Водночас у 5-му будинку облаштовують укриття, призначене для перебування мешканців під час небезпеки. У просторі площею 350 м² передбачені санвузли, окремі чоловічі та жіночі душові, медпункт і місця для зберігання запасів води та продуктів.

Для тривалішого перебування приміщення облаштовані вентиляцією, протипожежною системою, доступом до інтернету та резервного електроживлення від генератора. Також передбачені евакуаційні виходи, рішення для маломобільних людей і зона тимчасового перебування домашніх тварин. Вхідні проходи мають повороти під кутом 90 градусів.