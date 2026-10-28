Якість без компромісів. Чому дорожче будівництво ставить бізнес перед важливим вибором

Коли дорожчає житло, найпростіше пояснення — девелопер хоче заробляти більше. Але у 2026 році за зміною вартості квадратного метра стоїть значно складніша економіка.

За даними Держстату, у червні ціни в будівництві були на 23,1% вищими, ніж роком раніше. Одночасно дорожчають матеріали, енергія, логістика та робота. До цього додаються дефіцит кваліфікованих кадрів, валютні коливання, пошкоджені виробничі потужності та нестабільність постачання.

Особливо відчутна динаміка базових матеріалів. Аналіз актуальних комерційних пропозицій постачальників для будівельних проєктів показує, що з березня 2026 року бетон подорожчав приблизно на 30%, арматура — на 42%, газоблок — на 20%. Вартість керамоблоку з травня зросла приблизно на 16%, і це не остаточний перегляд цін.

Проблема не лише у вартості. За даними НІСД, у першому кварталі 2026 року виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей скоротилося на 20,5% у річному вимірі, матеріалів із глини — на 9,3%, скла — на 7,7%. Для девелопера це означає нову реальність: потрібно прогнозувати не тільки ціну матеріалу, а й те, чи буде він фізично доступний у потрібному обсязі та в потрібний момент.

Де проходить межа економії

Саме тут перед бізнесом виникає вибір, про який говорять значно рідше.

Коли собівартість зростає, її можна частково компенсувати ефективнішими закупівлями, довгостроковими контрактами, оптимізацією процесів і плануванням. Але можливості такої оптимізації не безмежні.

Наступний крок — уже зміна самого продукту.

Можна знайти дешевший аналог матеріалу. Переглянути характеристики вікон чи фасадних систем. Спростити благоустрій. Скоротити частину інфраструктури. Замінити інженерне обладнання. Окремо кожне таке рішення може здаватися незначним, але разом вони визначають, який будинок зрештою отримає покупець.

Тому питання ціни сьогодні дедалі більше стає питанням якості.

Те, що не має змінюватися

Avalon цей принцип сформульований просто — економічні умови можуть змінюватися, але стандарт продукту, який був обіцяний клієнту, не повинен змінюватися разом із ними.

За 12 років компанія реалізовувала проєкти в різних економічних умовах. Сьогодні Avalon продовжує будувати в Україні, утримувати команду, створювати замовлення для підрядників і постачальників, робочі місця та сплачувати податки. І саме в період найбільшої нестабільності незмінність базових принципів стає особливо важливою.

Якість, відповідальність за взяті зобов’язання та довгострокова довіра клієнта — це не ті статті, які можна оптимізувати разом із бюджетом проєкту.

Ціна бетону може зрости на 30%, металу — на 42%. Може змінитися курс валют, логістичний маршрут чи постачальник. Бізнес повинен адаптуватися до цих змін.

Але людина, яка інвестує у майбутнє житло, має зрештою отримати той рівень продукту, який обирала.

Саме тому стійкість девелопменту сьогодні — це не здатність зробити вигляд, що економічна реальність не змінилася. Навпаки, це здатність змінювати процеси, фінансові моделі та підходи до планування так, щоб не довелося змінювати вниз якість кінцевого продукту.