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Чи відбиратимуть квартири у людей через борги за комуналку

Особисті фінанси
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Житлова нерухомість
Житлова нерухомість
В Україні забрати житло через борги за комунальні послуги можуть лише за значної заборгованості — близько 430 тис. грн. Тож звичайні борги за світло, воду чи опалення самі по собі не означають, що людина ризикує залишитися без квартири.
Про це заявив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Що про це відомо

«Чи будуть відбирати житло за комунальні борги? Завжди була певна сума, до якої житло не забиралося. Вона була визначена законом. Раніше це було близько 170 тис. гривень. Зараз, враховуючи воєнні реалії, курси валют, об’єктивну ситуацію, в яку потрапило населення нашої держави, ми підвищили цю суму до 430 тисяч. Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити боргів за комуналку», — зазначив він.
Заступник міністра висловив думку, що в Україні можуть бути одиниці таких комунальних боржників.
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«Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків забиратись єдине житло не буде. Тут я хочу заспокоїти людей», — сказав Гайченко.
Відповідаючи на запитання, що робити людям, якщо вони сплатили борги, але відповідні системи дали збій, особливо в умовах блекаутів, і обмеження з особи не були зняті, він пояснив, що громадяни можуть подзвонити державному виконавцю, номер якого є в усіх базах і в усіх процесуальних документах.
«Завжди до кожного провадження прив’язаний телефон державного виконавця. Окрім цього, є єдиний колцентр Державної виконавчої служби. Але за останній рік у нас якихось технічних збоїв не відбувалося, навіть не дивлячись на блекаути», — зазначив заступник міністра.
Раніше ми розповідали, у яких випадках вам можуть списати борги за комуналку.
За матеріалами:
Укрінформ
КвартираКомунальні послуги
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