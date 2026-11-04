Київ міг би перейти до обмежень електропостачання тривалістю не більше чотирьох годин на добу вже за три дні, а ще через три-чотири дні взагалі обходитися без відключень.

Однак постійні російські атаки на енергетику не дають стабілізувати ситуацію.

Про це розповів в інтервʼю УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, протягом останніх трьох місяців, із серпня, росіяни практично щодня атакують високовольтні підстанції, які забезпечують електропостачання Київщини. Через велику кількість пошкоджень енергетики змушені постійно відновлювати обладнання, яке знову опиняється під ударами.

Читайте також Україні потрібно ще 450 млн євро на енергетику — Шмигаль

«Якби не було нових атак, я б сказав, що за три дні Київ перейде в режим, коли в місті буде максимум 4 години обмежень на добу. А ще за три-чотири дні обходились би взагалі без обмежень. Але в нас такої розкоші немає, бо удари наносяться щоденно. Раз на тиждень відбувається середня хвиля, а раз на три тижні — велика хвиля атак», — сказав Харченко.

Водночас однією з головних проблем столиці залишається відсутність власної генерації електроенергії. За словами експерта, після руйнування генеруючих потужностей Києва в січні 2026 року внутрішнє виробництво електроенергії в місті скоротилося до мінімального рівня.

Читайте також НКРЕКП планує знизити тариф на передачу електроенергії

За його оцінкою, зараз усі наявні потужності разом виробляють менше 100 МВт. Цього недостатньо навіть для повного забезпечення критичної інфраструктури столиці. Харченко пояснив, що за нинішньої погоди, Київ споживає орієнтовно 1−1,2 ГВт електроенергії. При -10°C…-12°C споживання може зрости до 1,8−2 ГВт. Загалом на столицю припадає 12−15% усього споживання електроенергії в Україні.