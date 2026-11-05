Чому метро Києва не може повноцінно працювати без електроенергії — пояснення експерта
Київське метро й надалі може зупинятися через проблеми з електропостачанням під час масштабних відключень. Головна причина полягає у відсутності власної генерації електроенергії в столиці.
Про це розповів в інтервʼю УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
Чому метро не може повноцінно працювати під час відключень
За його словами, до січня 2026 року, коли в Києві ще працювали власні генеруючі потужності, метро та водоканал могли оперативно перемикатися на резервне живлення через внутрішні розподільчі мережі. Однак тепер такої можливості немає.
Експерт зазначив, що резервне живлення на більшості об’єктів є, але воно не може забезпечити повноцінну роботу.
«Якщо ви потрапляли в ситуацію, коли відключається метрополітен, то бачили, що потяг зупинився, темно, а потім щось там загорілося — і потяг тихо „почапав“ до найближчої станції. Це резервне живлення. Воно може забезпечити спрощений і базовий режим роботи, але не повноцінне обслуговування», — сказав Харченко.
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