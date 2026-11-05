Від енергетичної стійкості до нового ринку активів: Codex Energy розвиває проєкт у Чернівцях

Український енергетичний сектор поступово змінює свою економічну модель. Якщо раніше бізнес зосереджувався переважно на пошуку рішень для забезпечення стабільного електропостачання в умовах енергетичних криз, то сьогодні пріоритет поступово зміщується в бік розвитку повноцінної енергетичної інфраструктури, яка не лише відповідає на поточні виклики, а й створює основу для довгострокової економічної віддачі. Водночас змінюється і структура інвесторів: поряд із великими компаніями дедалі активнішу роль відіграє приватний капітал, для якого енергетика стає новим напрямом інвестування та можливістю долучитися до створення інфраструктурних активів.

Розвиток енергопарків демонструє поступову зміну ролі приватного капіталу в українській енергетиці. З’являється можливість інвестувати не тільки у традиційні виробничі активи, а й у технологічну інфраструктуру, яка забезпечує стабільність і гнучкість енергосистеми. Водночас такі проєкти потребують прозорої фінансової моделі, належного управління та реалістичного планування строків.

Одним із напрямів, що привертає увагу інвесторів, є системи накопичення електроенергії. Їхня роль виходить далеко за межі резервного живлення. Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію в періоди нижчого попиту або сприятливих цінових умов і використовувати її тоді, коли потреба в ресурсі зростає. Це допомагає балансувати енергосистему, підвищувати гнучкість ринку та створювати додаткові джерела доходу.

Одним із прикладів залучення приватного капіталу до розвитку енергетичної інфраструктури є діяльність Codex Energy. Компанія зосереджується не лише на створенні окремих енергетичних об’єктів, а й на формуванні цілісної бізнес-моделі, у якій ключове значення має весь цикл реалізації проєкту — від девелопменту до введення об’єкта в експлуатацію.

Такий підхід важливий з погляду інвестиційної привабливості. Адже для потенційного інвестора цінність має не просто обладнання чи земельна ділянка, а підготовлений інфраструктурний актив із визначеною моделлю функціонування, технічними параметрами та перспективами отримання доходу.

Одним із проєктів Codex Energy є будівництво нового Енергопарку в Чернівцях. Проєкт поєднує сонячну електростанцію встановленою потужністю 6,8 МВт із системою накопичення електроенергії ємністю 15 МВт год. Орієнтовний бюджет реалізації становить €7,3 млн. Запуск об’єкта запланований на травень 2027 року, а перші виплати інвесторам очікуються у III кварталі 2027 року.

Економічна логіка такого проєкту полягає у створенні інфраструктури, яка може працювати як самостійний комерційний актив. Його цінність визначатиметься не лише технічними можливостями обладнання, а й здатністю забезпечувати стабільну роботу, ефективно реагувати на потреби енергетичного ринку та формувати довгострокову економічну віддачу від вкладеного капіталу. Важливу роль у цьому відіграватимуть операційна ефективність, управління витратами та адаптація до ринкових умов.