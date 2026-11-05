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«Гарантований покупець» виплатив борги перед виробниками зеленої енергетики (сума)

Енергетика
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«Гарантований покупець» виплатив борги перед виробниками зеленої енергетики (сума)
«Гарантований покупець» виплатив борги перед виробниками зеленої енергетики (сума)
АТ «Гарантований покупець» повністю розрахувалося з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел за травень 2026 року.
Про це повідомила пресслужба акціонерного товариства.
2 листопада 2026 року, АТ «Гарантований покупець» здійснило оплату виробникам з ВДЕ за вироблену електричну енергію липня 2026 року на суму 124,6 млн. грн.
Оплату здійснено за рахунок коштів, отриманих Товариством від НЕК Укренерго.
Загальний рівень розрахунку Товариства з виробниками з альтернативних джерел за електричну енергію липня 2026 року складає 75,01%.

За матеріалами:
Finance.ua
Зелена енергетика
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