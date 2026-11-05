«Гарантований покупець» виплатив борги перед виробниками зеленої енергетики (сума)

АТ «Гарантований покупець» повністю розрахувалося з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел за травень 2026 року.

Про це повідомила пресслужба акціонерного товариства.

2 листопада 2026 року, АТ «Гарантований покупець» здійснило оплату виробникам з ВДЕ за вироблену електричну енергію липня 2026 року на суму 124,6 млн. грн.

Оплату здійснено за рахунок коштів, отриманих Товариством від НЕК Укренерго.