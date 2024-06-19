Україна включила в мережу подаровану США газотурбінну міні-ТЕС — Finance.ua
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Україна включила в мережу подаровану США газотурбінну міні-ТЕС

Енергетика
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Україна включила в мережу газотурбінну мобільну електростанцію General Electric потужністю 28 МВт, яку USAID передали «Енергоатому» ще в лютому 2023 року.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Вона працює», — сказав міністр на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в понеділок, 17 червня.
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Електростанцію, вироблену в США компанією General Electric, привезли до України ще в лютому 2023 року, але через затримку з надходженням необхідних складників її тестовий запуск відбувся лише в жовтні 2023-го.
Довідка. «Енергоатом» дізнався, що установка не має всіх необхідних для її запуску модулів, лише 10 травня, коли в Україну прибув інженер Tetra Tech і українські фахівці змогли ознайомитися з вмістом поставки.
За матеріалами:
theБабель
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