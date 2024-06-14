Київ купить 15 міні-ТЕЦ потужністю 60 МВт за 1,1 млрд гривень — Finance.ua
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Київ купить 15 міні-ТЕЦ потужністю 60 МВт за 1,1 млрд гривень

Казна та Політика
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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» має намір укласти угоду з компанією KTS Engineering (Словаччина) на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва електроенергії і тепла виробництва австрійської компанії INNIO Jenbacher сумарною потужністю 60,5 Мвт за 1,125 млрд гривень.
Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.
Зокрема, «Київтеплоенерго» планує закупити 9 когенераційних установок потужністю 4 500 кВт (кожна) та 6 когенераційних установок потужністю 3333 кВт (кожна).
Строк поставки — до 31 грудня 2025 року.
KTS Engineering реалізує проекти в області розподіленої генерації, компанія є офіційним дистриб’ютором INNIO.
Як повідомляли Українськi Новини, Україна має намір побудувати 1 ГВт маневреної газової генерації у 2024 році і ще 4 ГВт — протягом наступних найближчих років.
У червні Кабінет Міністрів доручив Міністерству енергетики спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих електростанцій у кожному обласному центрі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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