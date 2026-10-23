Зеленський підписав закони про податки на посилки до 150 євро та звітність онлайн-платформ
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають скасування податкових пільг для міжнародних посилок вартістю до €150 та автоматичний обмін інформацією про доходи користувачів цифрових платформ із податковою службою.
Картки відповідних законопроєктів № 15111-д, № 16051−1 та № 15460 із підписом президента оприлюднили на сайті Верховної Ради.
Ухвалення цих законів є структурними маяками нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Україна мала виконати відповідні умови до кінця березня 2026 року.
Крім того, закони про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до €150 (№ 16051−1 та № 15460) та автоматичний обмін інформацією про доходи на цифрових платформах (№ 15111-д) є умовою отримання Україною першого траншу кредитної допомоги від ЄС Ukraine Support Loan (USL).
Ухвалення цих законів парламентом також було умовою надання другого траншу.
Автоматичний обмін інформацією про доходи (закон № 15111-д)
Документ передбачає запровадження системи обміну податковою інформацією відповідно до європейських правил.
Онлайн-платформи передаватимуть податковій службі дані про доходи своїх користувачів. Нові правила охоплюватимуть діяльність через електронні сервіси, зокрема продаж товарів і надання послуг.
Документ встановлює порядок звітування цифрових платформ про доходи користувачів.
ПДВ на міжнародні посилки (закони № 16051−1 та № 15460)
Документи передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування товарів, придбаних через маркетплейси та доставлених з-за кордону.
ПДВ на онлайн-покупки вартістю до €150 нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи. Водночас некомерційні міжнародні посилки вартістю до €45 залишатимуться звільненими від ПДВ.
За оцінками авторів законопроєкту, запровадження ПДВ на міжнародні онлайн-покупки може приносити державному бюджету близько 10 млрд грн щороку. Ці кошти планують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету на потреби Збройних сил України.
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