Зеленський підписав закони про податки на посилки до 150 євро та звітність онлайн-платформ

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають скасування податкових пільг для міжнародних посилок вартістю до €150 та автоматичний обмін інформацією про доходи користувачів цифрових платформ із податковою службою.

Ухвалення цих законів є структурними маяками нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Україна мала виконати відповідні умови до кінця березня 2026 року.

Крім того, закони про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до €150 (№ 16051−1 та № 15460) та автоматичний обмін інформацією про доходи на цифрових платформах (№ 15111-д) є умовою отримання Україною першого траншу кредитної допомоги від ЄС Ukraine Support Loan (USL).

Ухвалення цих законів парламентом також було умовою надання другого траншу.

Автоматичний обмін інформацією про доходи (закон № 15111-д)

Документ передбачає запровадження системи обміну податковою інформацією відповідно до європейських правил.

Онлайн-платформи передаватимуть податковій службі дані про доходи своїх користувачів. Нові правила охоплюватимуть діяльність через електронні сервіси, зокрема продаж товарів і надання послуг.

Документ встановлює порядок звітування цифрових платформ про доходи користувачів.

ПДВ на міжнародні посилки (закони № 16051−1 та № 15460)

Документи передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування товарів, придбаних через маркетплейси та доставлених з-за кордону.

ПДВ на онлайн-покупки вартістю до €150 нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи. Водночас некомерційні міжнародні посилки вартістю до €45 залишатимуться звільненими від ПДВ.