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Німеччина профінансує запуск понад 1 ГВт нової генерації

Енергетика
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Уряд Німеччини підтвердив виділення €44,7 млн на підтримку нових проєктів відновлюваної енергетики в Україні. Кошти надійдуть через банк розвитку KfW до програми RAMP-UP Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка має допомогти залучити приватні інвестиції в український енергетичний сектор.
Про це повідомила заступниця генерального директора з питань зовнішньоекономічної політики Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWE) Герлінд Гекманн, передає «Інтерфакс-Україна».

На що спрямують фінансування

За словами Гекманн, у жовтні 2026 року Німеччина підписала з ЄБРР зобов’язання про внесок у розмірі близько €45 млн до гарантійного фонду програми RAMP-UP.
Очікується, що завдяки цій програмі вдасться запустити першу хвилю інвестицій у проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю понад 1 ГВт.
За словами Гекманн, інвестиції в децентралізовану енергетику, зокрема відновлювані джерела енергії та біометан, матимуть ключове значення для забезпечення стійкості української енергосистеми.
«Це стане потужним сигналом, що підкреслює комплексну стратегію міжнародних партнерів України», — зазначила вона, додавши, що паралельно з продовженням екстреної підтримки значні зусилля спрямовуються на залучення інвестицій в енергетичну систему України майбутнього.

Які реформи потрібні для залучення інвестицій

Для повноцінної реалізації потенціалу таких інструментів необхідне впровадження реформ у межах євроінтеграції України, зокрема забезпечення незалежності енергетичного регулятора та корпоративного управління державними енергетичними компаніями відповідно до стандартів ОЕСР
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ЕнергетикаНімеччинаВідновлювана енергетика
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