Німеччина профінансує запуск понад 1 ГВт нової генерації

Уряд Німеччини підтвердив виділення €44,7 млн на підтримку нових проєктів відновлюваної енергетики в Україні. Кошти надійдуть через банк розвитку KfW до програми RAMP-UP Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка має допомогти залучити приватні інвестиції в український енергетичний сектор.

Про це повідомила заступниця генерального директора з питань зовнішньоекономічної політики Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWE) Герлінд Гекманн, передає «Інтерфакс-Україна».

На що спрямують фінансування

За словами Гекманн, у жовтні 2026 року Німеччина підписала з ЄБРР зобов’язання про внесок у розмірі близько €45 млн до гарантійного фонду програми RAMP-UP.

Очікується, що завдяки цій програмі вдасться запустити першу хвилю інвестицій у проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю понад 1 ГВт.

За словами Гекманн, інвестиції в децентралізовану енергетику, зокрема відновлювані джерела енергії та біометан, матимуть ключове значення для забезпечення стійкості української енергосистеми.

«Це стане потужним сигналом, що підкреслює комплексну стратегію міжнародних партнерів України», — зазначила вона, додавши, що паралельно з продовженням екстреної підтримки значні зусилля спрямовуються на залучення інвестицій в енергетичну систему України майбутнього.

Які реформи потрібні для залучення інвестицій