У Міненерго розповіли про плани щодо встановлення 1 ГВт маневреної газової генерації — Finance.ua
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У Міненерго розповіли про плани щодо встановлення 1 ГВт маневреної газової генерації

Енергетика
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У Міненерго розповіли про плани щодо встановлення 1 ГВт маневреної газової генерації
У Міненерго розповіли про плани щодо встановлення 1 ГВт маневреної газової генерації
Міністерство енергетики вважає реалістичним плани щодо встановлення до 1 ГВт маневреної газової генерації у 2024 році, так на сьогодні вже підключено до енергосистеми декілька десятків МВт, при цьому декілька сотень МВт перебуває в стадії підключення.
Про це у коментарі Суспільному розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
«На сьогодні є встановлені вже відповідні об’єкти в окремих областях. Наш прогноз до 1 ГВт встановлення потужності — він реалістичний, підтверджений чіткими конкретними проєктами», — сказав він.
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За словами Колісника, частина з цих них вже в стадії приєднання, частина з них — в стадії встановлення таких об’єктів.
За його словами, їх дислокація — фактично в кожній області, тобто така робота ведеться комплексно.
«Ми можемо сказати, що декілька десятків МВт на сьогодні вже є, вони встановлені, декілька сотень МВт в стадії підключення, із встановленням з чіткими датами. Тому в сукупній кількості ми бачимо, що до 1 ГВт точно матимо встановлену розподільчу генерацію», — сказав Колісник.

Довідка Finance.ua:

  • як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір побудувати 1 ГВт маневреної газової генерації у 2024 році і ще 4 ГВт — протягом наступних найближчих років;
  • Зеленський повідомив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів в Україні знищено вже 9 ГВт потужностей, при тому що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.
За матеріалами:
Українські Новини
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