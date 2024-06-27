У Міненерго розповіли про плани щодо встановлення 1 ГВт маневреної газової генерації — Finance.ua

У Міненерго розповіли про плани щодо встановлення 1 ГВт маневреної газової генерації Сьогодні 11:37 — Енергетика

У Міненерго розповіли про плани щодо встановлення 1 ГВт маневреної газової генерації

Міністерство енергетики вважає реалістичним плани щодо встановлення до 1 ГВт маневреної газової генерації у 2024 році, так на сьогодні вже підключено до енергосистеми декілька десятків МВт, при цьому декілька сотень МВт перебуває в стадії підключення.

Про це у коментарі Суспільному розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

«На сьогодні є встановлені вже відповідні об’єкти в окремих областях. Наш прогноз до 1 ГВт встановлення потужності — він реалістичний, підтверджений чіткими конкретними проєктами», — сказав він.

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За словами Колісника, частина з цих них вже в стадії приєднання, частина з них — в стадії встановлення таких об’єктів.

За його словами, їх дислокація — фактично в кожній області, тобто така робота ведеться комплексно.

«Ми можемо сказати, що декілька десятків МВт на сьогодні вже є, вони встановлені, декілька сотень МВт в стадії підключення, із встановленням з чіткими датами. Тому в сукупній кількості ми бачимо, що до 1 ГВт точно матимо встановлену розподільчу генерацію», — сказав Колісник.

Довідка Finance.ua:

як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір побудувати 1 ГВт маневреної газової генерації у 2024 році і ще 4 ГВт — протягом наступних найближчих років;

Зеленський повідомив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів в Україні знищено вже 9 ГВт потужностей, при тому що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.



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