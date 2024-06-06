Найбільша нафтогазовидобувна компанія України вирішила виробляти електроенергію — Finance.ua

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Найбільша нафтогазовидобувна компанія України вирішила виробляти електроенергію

Енергетика
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Найбільша нафтогазовидобувна компанія України вирішила виробляти електроенергію
Найбільша нафтогазовидобувна компанія України вирішила виробляти електроенергію
Укрнафта почне будувати маневрену генерацію електроенергії - газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Джерелом енергії буде газ, що видобувається компанією паралельно з нафтою. Гроші на будівництво електростанцій компанія отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку.
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«Це органічний крок компанії з розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продають як товар, а безпосередньо електроенергію. У середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, яка постраждала від атак російських терористів», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 300 млн євро, що допоможе забезпечити стабільне електропостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль: «ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, який потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президентом банку Оділь Рено-Бассо», — зазначив Шмигаль.
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Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генерувальних потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.
За матеріалами:
НВ
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