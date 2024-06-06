Чому в деяких містах суворі обмеження по світлу і що буде далі — Finance.ua

Чому в деяких містах суворі обмеження по світлу і що буде далі Сьогодні 13:00 — Енергетика

Чому в деяких містах суворі обмеження по світлу і що буде далі

Тривалі відключення світла в Києві та деяких містах країни, які сягають майже 7 годин підряд, викликані перевищенням лімітів споживання електроенергії. Україна втратила близько 9 ГВт генерації та її руйнація продовжується, тому літо буде складним.

Про це повідомили в компанії «Укренерго», ДТЕК і Міненерго.

Як формуються ліміти

НЕК «Укренерго» щодня доводить до обленерго у кожній області ліміти споживання. Ці ліміти формуються так: диспетчерський центр «Укренерго» аналізує прогноз споживання по країні, та відповідно до наявної потужності в енергосистемі розподіляє обсяг дефіциту рівномірно по кожному регіону. Тобто, повідомляє про відсоток необхідного скорочення споживання.

Обленерго, у свою чергу, від лімітів «Укренерго» обленерго віднімають споживання критичної інфраструктури, яку неможливо відключати. До критичної інфраструктури належать: водоканали, лікарні, військові об'єкти тощо. Залишок доступної потужності розподіляють для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. Для цього обленерго складає графіки почасових відключень, розбиваючи споживачів на очереди.

Чому різні обсяги споживання в областях

В «Укренерго» підкреслюють, що обсяги споживання кожної області є різними. «Це пов’язано з тим, що у якихось регіонах критичної інфраструктури більше. Також на дотримання лімітів шкірного регіону впливає наявність у домогосподарств сонячних електростанцій (СЕС). У сонячну погоду такі домогосподарства не споживають е/е з мережі, тож більше електрики обленерго можуть розподілити іншим споживачам», — зазначили в «Укренерго».

Аварійні відключення як вимушений крок

Перевищувати ліміти не можна, оскільки це ставить під загрозу роботу енергосистеми та може призвести до масштабної аварії в енергосистемі. Тому, якщо область перевищує встановлений ліміт споживання, диспетчерський центр «Укренерго» змушений застосовувати аварійні відключення негайно, щоб утримати баланс. «Зокрема, 4 червня, до таких заходів через перевищення лімітів довелося вдаватися у 12 областях та м. Києві. 4 червня також довелося проводити аварійні відключення.

При аварійних обмеженнях планові погодинні графіки не діють, і можливе відключення об'єктів критичної інфраструктури.

Щодо 7-годинних відключень, Київ

Дефіцит електроенергії існує за всіма днями, тому відключення проводять у всіх регіонах, але ситуація в Києві складніша, зазначив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. «У Києві ситуація складніша ніж у інших областях, тому що у Києві значне кількість критичної інфраструктури, яку не можна відключати. Тому зараз у Києві рівень відключень трохи більший ніж у інших регіонах, крім звичайно таких складних регіонів як Харків чи Запоріжжя», — сказав Сахарук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз вирішується питання, як зробити так, щоб рівень відключень у Києві був такий самий як і по всій країні.

Але зазначимо, що внаслідок 6 російських масованих атак на українські електростанції обсяг дефіциту в енергосистемі значний. Пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. І зі зростанням температури повітря дефіцит збільшується, оскільки зростає споживання електроенергії (кондиціонери, охолоджувальні пристрої). Відповідно, обленерго мають розподілити в цих умовах наявну в системі після атак потужність таким чином, щоб не виходити за ліміти.

Як довго можуть діяти графіки відключень

Графіки погодинних відключень через постійний дефіцит у системі внаслідок російських атак будуть тривати по всій країні доти, доки не буде достатньо потужності в енергосистемі, щоб компенсувати дефіцит, повідомили в «Укренерго».

У компанії зазначили, що намагаються якнайбільше пошкоджених потужностей повернути в роботу до наступної зими. Але ризик подальших масованих російських атак на енергосистему дуже високий, що ускладнює прогноз. «Варто також пам’ятати, що літо — традиційний період ремонтів та підготовки до зими атомних блоків, які відключають по черзі для проведення необхідних робіт. Крім того, влітку знижено роботу гідроелектростанцій, оскільки водопілля вже завершилося», — зазначили в компанії.

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