Відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться: про обмеження світла для новобудов, у яких усе на електриці — Finance.ua
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Відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться: про обмеження світла для новобудов, у яких усе на електриці

Енергетика
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Відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться: про обмеження світла для новобудов, у яких усе на електриці
Відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться: про обмеження світла для новобудов, у яких усе на електриці
В «ДТЕК Київські електромережі» повідомили на прохання жителів деяких сучасних багатоповерхових новобудов зменшити час відключення світла для таких будинків, у яких всі комунікації залежать від електрики.
«Розуміємо вас, але технічно неможливо вводити вибіркові обмеження. Ми відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться», — зазначили в компанії.
Саме тому, починаючи з 2022 року, ми радимо ОСББ та керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу насосів і підтримку систем водопостачання та опалення у новобудовах під час відключень.

Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин

На графіки відключень у побутових споживачів впливає відсоток критичної інфраструктури в області. Про це сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, є області, у яких «дуже сильно» розвинута промисловість, наприклад Дніпропетровська. Натомість в інших областях, як-от Закарпатській, навпаки — велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів.

Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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