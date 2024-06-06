Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин — Finance.ua

Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин Сьогодні 11:01 — Енергетика

Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин

На графіки відключень у побутових споживачів впливає відсоток критичної інфраструктури в області.

Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів в інтерв'ю YouTube-каналу «Цікаво».

За його словами, є області, у яких «дуже сильно» розвинута промисловість, наприклад Дніпропетровська. Натомість в інших областях, як-от Закарпатській, навпаки — велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів.

«Ясно, що навіть коли пропорційно на ці області розподіляти ліміти, ефект для жителів може бути різним. Вся ця система покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію, а з іншого боку — врахувати специфіку області», — пояснив Кудрицький.

Глава «Укренерго» додав: мета також полягає в тому, щоб не було ситуації, коли у жителів однієї області пів доби немає світла, а в іншій — електроенергію майже не відключають.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію у наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.

Довідка Finance.ua:

У ДТЕК кажуть, що графіки відключення можуть відбуватись з похибкою у 30 хвилин. При цьому в Києві графіків дотримуються в 95−97% випадків.



Російські ракетні удари та атаки безпілотників на українські електростанції та підстанції серйозно похитнули енергетичну інфраструктуру країни. The New York Times попереджає про тяжкі місяці без світла через те, що влада може не встигнути відновити потужності до зими.

hromadske За матеріалами:

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