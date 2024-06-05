У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення

Енергетика
66
У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення
У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення
Графіки відключення можуть відбуватись з похибкою у 30 хвилин. При цьому в Києві графіків дотримуються в 95−97% випадків.
Про це заявив гендиректор YASNO (входить у групу компаній ДТЕК) Сергій Коваленко.
«Ми ведемо статистику відключень, і в нашій компанії 95−97% графіків збігаються», — розповів він про відключення в Києві.
За його словами, може бути кілька причин, чому не збігаються графіки.

Читайте також: Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

«Перша — дуже швидко змінюється споживання. Я називаю це диспетчерською грою. Наведу приклад. Є дві лінії і треба зробити так, щоб у них світло було 50 на 50, тобто рівно по чотири години. У певний момент треба вимкнути одну лінію та ввімкнути іншу, але це не відбувається одномоментно, за одну секунду», — розповідає представник компанії.
Друга — інколи не спрацьовує автоматика і потрібно доїхати та вимкнути чи ввімкнути вручну. Їздить бригада, вона може десь затриматися, потрапити в затор, «тому завжди є операційний люфт, плюс-мінус 30 хвилин».
«Інколи люди не бачать світло-сіру зону. У Києві є три зони: одна гарантована, коли світло точно буде, друга — коли його точно не буде, і світло-сіра, коли воно може бути, а може не бути. Люди як оптимісти очікують, що в цей час електрика точно буде, але так відбувається не завжди», — додав Коваленко.
Зазначимо, у Києві 5 червня графіки відключень діятимуть упродовж усієї доби. При цьому енергетики допускають, що знову можуть застосувати екстрені відключення.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.