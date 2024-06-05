У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення — Finance.ua

У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення Сьогодні 16:12 — Енергетика

У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення

Графіки відключення можуть відбуватись з похибкою у 30 хвилин. При цьому в Києві графіків дотримуються в 95−97% випадків.

Про це заявив гендиректор YASNO (входить у групу компаній ДТЕК) Сергій Коваленко.

«Ми ведемо статистику відключень, і в нашій компанії 95−97% графіків збігаються», — розповів він про відключення в Києві.

За його словами, може бути кілька причин, чому не збігаються графіки.

«Перша — дуже швидко змінюється споживання. Я називаю це диспетчерською грою. Наведу приклад. Є дві лінії і треба зробити так, щоб у них світло було 50 на 50, тобто рівно по чотири години. У певний момент треба вимкнути одну лінію та ввімкнути іншу, але це не відбувається одномоментно, за одну секунду», — розповідає представник компанії.

Друга — інколи не спрацьовує автоматика і потрібно доїхати та вимкнути чи ввімкнути вручну. Їздить бригада, вона може десь затриматися, потрапити в затор, «тому завжди є операційний люфт, плюс-мінус 30 хвилин».

«Інколи люди не бачать світло-сіру зону. У Києві є три зони: одна гарантована, коли світло точно буде, друга — коли його точно не буде, і світло-сіра, коли воно може бути, а може не бути. Люди як оптимісти очікують, що в цей час електрика точно буде, але так відбувається не завжди», — додав Коваленко.

Зазначимо, у Києві 5 червня графіки відключень діятимуть упродовж усієї доби. При цьому енергетики допускають, що знову можуть застосувати екстрені відключення.

Обозреватель За матеріалами:

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