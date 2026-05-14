Чому електроенергія вночі коштує вдвічі дешевше Сьогодні 08:25 — Енергетика

Українці, які мають двозонний електролічильник, можуть суттєво скоротити витрати на електроенергію. У компанії Yasno пояснили, чому нічний тариф дешевший.

Так, із 23:00 до 7:00 діє нічний тариф, за яким електроенергія коштує на 50% дешевше, ніж удень. Наразі ціна становить 2,16 грн за 1 кВт·год.

Тому запуск пральної машини, бойлера чи посудомийки після 23:00 — це простий спосіб зменшити суми у платіжках.

Чому нічний тариф нижчий

Найбільше навантаження на енергосистему припадає на ранок і вечір. Саме в цей час працюють підприємства, а люди масово вмикають освітлення та побутову техніку.

Після 23:00 споживання електроенергії помітно знижується. Водночас електростанції не можуть миттєво зупиняти або запускати генерацію, тому енергосистему потрібно балансувати. Щоб стимулювати споживачів переносити частину використання електроенергії на нічні години, запроваджено знижений тариф.

Як працює двозонний лічильник

Такий лічильник окремо фіксує споживання:

за денним тарифом — з 7:00 до 23:00;

за нічним тарифом — з 23:00 до 7:00;

загальний обсяг використаної електроенергії.

Як правильно передавати показники

Як зазначали у Yasno, на екрані лічильника з інтервалом приблизно 10 секунд по черзі відображаються денні, нічні та загальні показники. Важливо не переплутати індекси.

Лічильники Gama

«15.8.2» — денний тариф;

«15.8.1» — нічний тариф;

«15.8.0» — загальний показник.

Лічильники Nik

«1.8.2», «15.8.2» або «T22» — денний тариф;

«1.8.1», «15.8.1» або «T21» — нічний тариф;

«1.8.0», «15.8.0» або «T2» — загальний показник.

Лічильники Mtx

«1.8.2» — денний тариф;

«1.8.1» — нічний тариф;

«1.8.0» — загальний показник.

Що робити, якщо показники виглядають некоректно

Якщо обсяг спожитої електроенергії виглядає надто малим або, навпаки, аномально великим, варто звернутися до оператора системи розподілу. Саме він передає дані постачальнику електроенергії для формування рахунків.

