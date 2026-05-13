Банки забезпечили фінансування енергетичних проєктів на 46 млрд грн Вчора 12:25

Банки в межах спільного меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак російської федерації забезпечили фінансування відповідних проєктів бізнесу та населення в 21 області України на 45,9 млрд грн.

За даними опитування банків, за період з 01 червня 2024 року до 28 квітня 2026 року вони надали понад чотири тисячі кредитів бізнесу на суму 42,9 млрд грн та понад 16,5 тисяч — населенню на суму 3,0 млрд грн.

Банки долучилися до реалізації проєктів розбудови, реконструкції та відновлення генерації потужністю 1,636 ГВт.

Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову СЕС, газових і гідро / біо / вітрових установок.

Крім генерації, банки фінансують проєкти зі зберігання електроенергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів тощо), теплопостачання, модернізації теплообладнання. Потужність за цими проєктами становить 682 МВт.

Надані раніше кредити поволі погашаються частково або повністю, тож валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам станом на кінець квітня 2026 року становив 28,5 млрд грн, фізичним особам — 2,3 млрд грн.

