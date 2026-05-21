Акумуляторні станції можуть отримати статус критичної інфраструктури Сьогодні 19:35 — Енергетика

На тлі постійних атак рф на українську енергетику влада посилює захист об’єктів, які допомагають утримувати стабільність енергосистеми. Кабмін підтримав зміни, які дозволять надавати акумуляторним станціям статус критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що вирішив уряд

За ініціативою Міненерго уряд оновив перелік секторів критичної інфраструктури. Завдяки цьому системи накопичення електроенергії тепер можуть офіційно отримувати відповідний статус.

У міністерстві пояснюють, що це рішення дозволить забезпечити таким об’єктам додатковий рівень захисту та підвищити стійкість української енергосистеми в умовах війни.

Наразі в Україні вже працюють системи накопичення електроенергії сумарною потужністю понад 500 МВт. Крім того, технічні умови видані ще для проєктів загальною потужністю понад 1000 МВт.

Що це означає для енергосистеми

Великі акумуляторні станції допомагають балансувати енергосистему під час пікових навантажень та швидше реагувати на перебої в мережі. Саме вони можуть накопичувати електроенергію та віддавати її в систему у критичні моменти.

У Міненерго наголошують, що розвиток таких технологій став особливо важливим після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Очікується, що новий статус дозволить інтегрувати системи накопичення до національної системи захисту критичної інфраструктури та посилити їхню безпеку.

