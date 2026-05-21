0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Акумуляторні станції можуть отримати статус критичної інфраструктури

Енергетика
40
Акумуляторні станції можуть отримати статус критичної інфраструктури
Акумуляторні станції можуть отримати статус критичної інфраструктури
На тлі постійних атак рф на українську енергетику влада посилює захист об’єктів, які допомагають утримувати стабільність енергосистеми. Кабмін підтримав зміни, які дозволять надавати акумуляторним станціям статус критичної інфраструктури.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що вирішив уряд

За ініціативою Міненерго уряд оновив перелік секторів критичної інфраструктури. Завдяки цьому системи накопичення електроенергії тепер можуть офіційно отримувати відповідний статус.
У міністерстві пояснюють, що це рішення дозволить забезпечити таким об’єктам додатковий рівень захисту та підвищити стійкість української енергосистеми в умовах війни.
Читайте також
Наразі в Україні вже працюють системи накопичення електроенергії сумарною потужністю понад 500 МВт. Крім того, технічні умови видані ще для проєктів загальною потужністю понад 1000 МВт.

Що це означає для енергосистеми

Великі акумуляторні станції допомагають балансувати енергосистему під час пікових навантажень та швидше реагувати на перебої в мережі. Саме вони можуть накопичувати електроенергію та віддавати її в систему у критичні моменти.
У Міненерго наголошують, що розвиток таких технологій став особливо важливим після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Очікується, що новий статус дозволить інтегрувати системи накопичення до національної системи захисту критичної інфраструктури та посилити їхню безпеку.
Раніше ми повідомляли, що проблеми з забезпечення економіки України, яка почне активно зростати після закінчення війни, можуть бути не дуже гострими через те, що відновлення енергетики прискориться.
За матеріалами:
Finance.ua
Електроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems