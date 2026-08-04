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Ще одна країна обмежить споживання електроенергії та води — причини

Світ
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Молдова запроваджує заходи для енергетичної безпеки та захисту водних ресурсів через низький рівень води в Дністрі — заборонять експорт електроенергії у пікові години.
Про це повідомляє NewsMaker.

Причини

3 серпня Національна комісія з управління кризами під головуванням прем’єр-міністра Василя Тофана схвалила рішення про обмеження комерційного експорту електроенергії у пікові години — з 18:00 до 22:00.
Паралельно компанія Energocom шукатиме альтернативні джерела енергії в Румунії, Україні та на інших доступних ринках.
У громадських і комерційних будівлях внутрішнє освітлення скоротять щонайменше на 30%. З 18:00 до 06:00 у населених пунктах вимикатимуть фонтани, вітрини, декоративне, архітектурне та рекламне освітлення.
Оператори водопостачання й каналізації адаптують роботу насосів для зниження споживання енергії в пікові години, а місцева влада оптимізує вуличне освітлення без шкоди для критично важливих служб.
Управителі житлових будинків мають попередити мешканців про рекомендацію уникати ліфтів у години максимального споживання — з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 23:00, щоб не застрягти в разі можливого відключення електропостачання.
Підключення сонячних і вітрових станцій з батареями та системами зберігання енергії розглядатимуть у пріоритетному порядку, а компанія Moldelectrica посилить співпрацю з операторами Румунії та України для активації екстреної допомоги за потреби.
Комісія обмежує використання води для миття вулиць і тротуарів, наповнення басейнів та рекреаційних водойм. Забір води й полив сільгоспугідь із Дністра дозволили лише вночі — з 21:00 до 06:00, з пріоритетом для садових культур. Міністерство довкілля зможе тимчасово обмежувати забір води на ділянках річки з критично низьким рівнем.
За матеріалами:
Finance.ua
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