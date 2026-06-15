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У Фінляндії не урізатимуть зарплату працівникам, якщо ті не вийшли на роботу під час загрози дронів

Світ
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Уряд рекомендує виплачувати зарплату під час дії попереджень про небезпеку
Уряд рекомендує виплачувати зарплату під час дії попереджень про небезпеку
У Фінляндії уряд підготував нові рекомендації для роботодавців і працівників на випадок загрози безпілотників. Документ розробили Міністерство економіки та зайнятості спільно з іншими відомствами та соціальними партнерами.
Про це йдеться на сайті уряду.
Документ ґрунтується на чинній оцінці загроз і передбачає дотримання офіційних вказівок органів влади. Рекомендації також містять окремі положення щодо виплати заробітної плати працівникам під час надзвичайних ситуацій.

Уряд рекомендує виплачувати зарплату під час дії попереджень про небезпеку

Міністр зайнятості Фінляндії Матіас Марттінен наголосив, що надзвичайні ситуації трапляються рідко, однак роботодавці повинні мати чіткі алгоритми дій. Особливо важливо забезпечити виплату заробітної плати працівникам у таких випадках.
«Ніхто не повинен ризикувати власною безпекою через невизначеність щодо того, чи отримає він заробітну плату», — зазначив Марттінен.
Рекомендації розроблено для ситуацій, коли озброєні безпілотники можуть випадково потрапляти на територію Фінляндії, що може стати підставою для оголошення екстрених попереджень.
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У разі загрози влада рекомендує громадянам перебувати в приміщеннях, оскільки пересування на відкритому повітрі може бути небезпечним.
У документі наголошується, що всі офіційні інструкції під час надзвичайних ситуацій повинні виконуватися без винятків.
Водночас у рекомендаціях зазначено, що деякі функції не можуть бути призупинені навіть під час дії екстреного попередження, якщо це створює безпосередню загрозу життю або здоров’ю людей.
Для таких сфер передбачено окремі рекомендації щодо забезпечення безперервності роботи на період дії попереджень.

Роботодавцям рекомендують зберігати оплату праці

Попри різне трактування чинного трудового законодавства соціальними партнерами, сторони погодилися рекомендувати роботодавцям виплачувати заробітну плату працівникам і державним службовцям, які не можуть виконувати свої обов’язки через екстрене попередження, пов’язане із загрозою безпілотників.
Учасники консультацій вважають, що такий підхід сприятиме зміцненню комплексної безпеки країни.
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Кожне підприємство повинне самостійно визначити механізми мінімізації ризиків для здоров’я та безпеки працівників, а також способи зменшення можливих втрат для роботодавців.
Рекомендації також передбачають, що роботодавці та працівники повинні заздалегідь обговорити порядок дій у разі виникнення загрози з боку безпілотників.
За матеріалами:
Finance.ua
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