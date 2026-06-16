Велика Британія запроваджує нові санкції проти енергетичного сектору рф Сьогодні 10:00 — Світ

Велика Британія запроваджує нові санкції проти енергетичного сектору рф

Велика Британія запроваджує нові енергетичні санкції проти росії та постачатиме збагачений уран для українських атомних електростанцій протягом наступних двох років. Відповідні заяви у вівторок, 16 червня, на саміті G7 має зробити прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Новий пакет обмежень

Буде спрямований проти незаконного «тіньового флоту» росії після того, як британські сили на вихідних уперше перехопили танкер із забороненим вантажем нафти.

Санкції торкнуться фінансових мереж, які використовуються для обходу міжнародних обмежень та забезпечення російської армії.

Пакет передбачає санкції щодо кількох суден, які перевозять російський скраплений природний газ (СПГ). У результаті, за даними британського уряду, кількість таких суден-перевізників СПГ, що перебувають під санкціями Великої Британії, збільшиться до понад 600.

Стармер також повідомить про укладення угоди, яка передбачає використання 210 мільйонів фунтів стерлінгів через державну програму експортного фінансування Великої Британії (UK Export Finance) для підтримки британської компанії Urenco у постачанні збагаченого урану українському оператору атомних електростанцій «Енергоатом» протягом наступних двох років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.