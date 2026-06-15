Рада ЄС схвалила черговий пакет санкцій проти росії Сьогодні 15:47 — Світ

Західні санкції вже коштували росії приблизно від 1 до 1,3 трильйона євро

Рада Європейського Союзу у понеділок, 15 червня, ухвалила новий пакет санкцій проти росії. До санкційного списку внесено 34 фізичні особи та 47 юридичних осіб.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті Ради ЄС.

Нові обмеження спрямовані на посилення тиску на російський військово-промисловий комплекс, скорочення доходів росії від експорту енергоносіїв шляхом боротьби з так званим тіньовим флотом, протидію гібридним загрозам і російській пропаганді, а також на викриття системних порушень прав людини в країні.

«Сьогодні ми схвалили чергову партію санкцій, щоб посилити тиск на росію з метою припинення війни. Ці заходи завдають удару по самому серцю російського військово-промислового комплексу, його тіньовому флоту та мережам, що підживлюють гібридні атаки москви проти Європи. Цифри говорять самі за себе. Західні санкції вже коштували росії приблизно від 1 до 1,3 трильйона євро», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що також триває робота над ширшим 21-м пакетом санкцій.

Військово-промисловий комплекс рф

Рада ЄС запровадила санкції щодо семи осіб і 21 компанії, які підтримують військово-промисловий сектор росії або сприяють його діяльності через треті країни.

Під обмеження потрапили виробники та постачальники безпілотників і військового обладнання для російських збройних сил. Серед них:

ВАТ «Науково-виробниче об’єднання імені Лавочкіна»,

ТОВ «Рустакт»;

ТОВ «АСФПВ»;

ТОВ «ІОНОС»;

китайські компанії Shenzhen Minghuaxin та Xinxiang Richful Lubricant Additive Company;

державні структури ERA Military Innovation Technopolis та Фонд перспективних досліджень.

Санкції проти тіньового флоту

ЄС також розширив санкції проти структур, пов’язаних із транспортуванням та експортом російської нафти й нафтопродуктів. До списку включено двох фізичних осіб та 24 компанії, які беруть участь у роботі так званого тіньового флоту, що використовується для обходу міжнародних санкцій.

Серед підсанкційних структур — «Лукойл-Західний Сибір» та низка компаній, зареєстрованих у росії, Ліберії, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані та Гонконзі.

Під санкції потрапили пропагандисти та організації

Окремий блок обмежень стосується російських гібридних операцій та кампаній з дезінформації.

Санкції запроваджено проти десяти осіб та однієї організації, які, за даними ЄС, причетні до інформаційних операцій, спрямованих на виправдання війни проти України та поширення маніпулятивних наративів.

Також під санкції потрапив єпископ російської православної церкви та Президентський фонд культурних ініціатив, створений указом президента рф володимира путіна.

ЄС відреагував на справу Олексія Навального

У межах окремого санкційного режиму Рада ЄС внесла до списку ще 15 осіб та одну організацію у зв’язку з переслідуванням, отруєнням і смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Під санкції потрапили російські судді, прокурори, співробітники правоохоронних органів, Федеральної служби безпеки та медичні працівники.

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Також обмеження запроваджено проти компанії NTK, яка брала участь у створенні системи розпізнавання облич у Москві. За даними ЄС, ця система використовувалася для моніторингу та затримання журналістів, опозиційних активістів і учасників мирних акцій на підтримку Навального та проти війни в Україні.

Санкції щодо Криму продовжено до 2027 року

Рада ЄС також продовжила дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну окупацію та анексію Криму і Севастополя.

Обмежувальні заходи залишатимуться чинними до 23 червня 2027 року.

У Європейському Союзі наголосили, що не визнають анексію Криму та Севастополя російською федерацією і продовжують розглядати її як порушення міжнародного права.

Нагадаємо, раніше Finance.ua також писав , що президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

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