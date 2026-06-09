Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій проти росії Сьогодні 15:40 — Казна та Політика

Нові обмеження зосереджені на секторах, які мають найбільше значення для російської економіки.

Європейська комісія представила 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії. Наступним етапом стане його розгляд та затвердження країнами-членами ЄС у Раді Європейського Союзу.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації нового санкційного пакета, передає Суспільне.

На які сфери спрямовані нові санкції

За словами фон дер Ляєн, нові обмеження зосереджені на секторах, які мають найбільше значення для російської економіки.

«Ми зосереджуємося на секторах, що мають найбільший вплив, а саме на енергетиці, фінансових послугах, криптовалютах, торгівлі, а також уперше — на рибальстві. Крім того, ми пропонуємо заборонити в’їзд до ЄС колишнім російським військовослужбовцям», — заявила президентка Єврокомісії.

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Голова європейської дипломатії Кая Каллас повідомила, що пакет також передбачає тимчасове замороження механізму коригування граничної ціни на російську нафту та запровадження обмежень щодо структур, які росія використовує для отримання доходів і обходу санкцій.

Нові заходи торкнуться банків, виробників озброєння, трейдерів нафти, нафтопереробних заводів та операторів криптовалют у третіх країнах.

Ліміт цін на нафту

За словами фон дер Ляєн, конфлікт на Близькому Сході та перебої у глобальних ланцюгах постачання енергоносіїв дещо послабили тиск на росію, тому мета нового пакета санкцій ЄС — «зберегти повну інтенсивність наших санкцій» і зробити це можна, забезпечивши стримування прибутків росії від продажу нафти.

«Наш ліміт цін на нафту має вбудований механізм коригування, що дозволяє слідувати за ринком. Він не був створений для ринкових потрясінь, таких як ті, що спричинили закриття Ормузької протоки. Тому ми пропонуємо просто призупинити коригування (прайс-кеп) до січня наступного року. Це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи росії», — сказала вона.

Тіньовий флот рф

ЄС продовжить націлюватися на тіньовий флот рф.

«Сьогодні ми пропонуємо внести до списку ще 30 суден на додачу до 632, які вже підпадають під санкції. Вперше ми також націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту. Наприклад, надаючи послуги бункерування та інші. І ми пропонуємо націлюватися на критичну інфраструктуру, таку як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту. Ми пропонуємо обмежити продаж танкерів для перевезення СПГ до росії, так само, як ми вже зробили це щодо нафтових танкерів», — сказала фон дер Ляєн.

Фінансові обмеження та обмеження у сфері криптовалют

ЄС також розширює заборону на транзакції ще на 31 російський банк та на 20 банків, криптовалютних компаній або платформ, а також нафтотрейдерів у третіх країнах, які надавали послуги російським юридичним та фізичним особам, які перебувають під санкціями, або обходили обмежувальні заходи ЄС.

«Вперше ми запровадимо можливість повної заборони для третіх країн на надання послуг з криптоактивів. Це стане потужним стримуючим фактором для хостинг-платформ у цих країнах, які допомагають росії ухилятися від наших санкцій», — сказала президентка ЄК.

Торгівля

ЄС запроваджує нові обмеження на експорт товарів та технологій, що використовуються російською військовою промисловістю.

«Ми націлюємося на більше металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах. Щодо дронів, ми пропонуємо нові заборони на експорт наземного обладнання, систем радіоелектронного придушення та пускових систем, серед іншого», — сказала вона.

Крім того, ЄС пропонує нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60 мільйонів євро.

«Наприклад, це стосується певних металів, металевих руд або автомобільних запчастин, оскільки ми хочемо закріпити диверсифікацію Європи від російського імпорту», — сказала президентка ЄК.

Вона також наголосила, що ЄС вперше запроваджує санкції проти риболовецької галузі рф.

«Ми пропонуємо ввести суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів та повну заборону на інші, зокрема на тріску», — сказала фон дер Ляєн.

Також, за її словами, ЄС узгодить торговельні обмеження щодо Білорусі, щоб «вона не могла слугувати „задніми дверима“ для російської торгівлі».

Заборона на в’їзд російським військовим

«Ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто служив у Збройних силах росії з початку війни. Отже, Європа залишається недоступною для всіх, хто брав участь у вторгненні в Україну», — сказала вона.

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