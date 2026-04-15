0 800 307 555
укр
росія витратила $130 мільярдів на обхід санкцій — розвідка

30
Санкції проти росії
Служба безпеки Латвії (SAB) оприлюднила оцінки, згідно з якими росія у 2022−2025 роках витратила близько 130 млрд доларів на обхід міжнародних санкцій. Йдеться про закупівлю заборонених товарів через треті країни та перебудову логістичних ланцюгів.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Скільки коштують санкції росії

За даними латвійської розвідки, додаткові витрати росії становили в середньому 32,5 млрд доларів щороку. Ці кошти спрямовувалися на імпорт продукції, яку раніше купували безпосередньо на Заході за значно нижчими цінами.
Внутрішні оцінки російських інституцій свідчать, що до 2030 року збитки від санкцій можуть зрости ще щонайменше на 136 млрд доларів. При цьому загальне скорочення зовнішньої торгівлі оцінюється у 175,5 млрд доларів.
У SAB зазначають, що ці цифри можуть бути заниженими, оскільки не враховують непрямі ефекти — зростання витрат на логістику, падіння рентабельності бізнесу та втрати бюджетних надходжень.

Падіння експорту і втрата ринків

Санкції вже суттєво вплинули на експорт ключових товарів:
  • залізна руда — скорочення на 40%;
  • чорні метали — на 20%;
  • хімічна продукція — на 35%;
  • деревина та целюлоза — на 50%.
Російські аналітики визнають, що відновити ці ринки впродовж найближчих п’яти років буде складно.
Окремим фактором стало припинення торгівлі з ЄС, що призвело до втрат близько 70 млрд доларів. Водночас вторинні санкції знижують готовність інших країн активно співпрацювати з росією — зокрема Китай, Індія та Туреччина дедалі обережніше підходять до торговельних операцій.
У латвійській розвідці підкреслюють, що санкції обмежують фінансові та технологічні можливості росії, ускладнюючи фінансування війни та переозброєння. Водночас, за їх оцінкою, послаблення обмежень може призвести до посилення військового потенціалу країни.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
росіяСанкції
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems