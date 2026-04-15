росія витратила $130 мільярдів на обхід санкцій — розвідка Сьогодні 16:14

Служба безпеки Латвії (SAB) оприлюднила оцінки, згідно з якими росія у 2022−2025 роках витратила близько 130 млрд доларів на обхід міжнародних санкцій. Йдеться про закупівлю заборонених товарів через треті країни та перебудову логістичних ланцюгів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Скільки коштують санкції росії

За даними латвійської розвідки, додаткові витрати росії становили в середньому 32,5 млрд доларів щороку. Ці кошти спрямовувалися на імпорт продукції, яку раніше купували безпосередньо на Заході за значно нижчими цінами.

Внутрішні оцінки російських інституцій свідчать, що до 2030 року збитки від санкцій можуть зрости ще щонайменше на 136 млрд доларів. При цьому загальне скорочення зовнішньої торгівлі оцінюється у 175,5 млрд доларів.

У SAB зазначають, що ці цифри можуть бути заниженими, оскільки не враховують непрямі ефекти — зростання витрат на логістику, падіння рентабельності бізнесу та втрати бюджетних надходжень.

Падіння експорту і втрата ринків

Санкції вже суттєво вплинули на експорт ключових товарів:

залізна руда — скорочення на 40%;

чорні метали — на 20%;

хімічна продукція — на 35%;

деревина та целюлоза — на 50%.

Російські аналітики визнають, що відновити ці ринки впродовж найближчих п’яти років буде складно.

Окремим фактором стало припинення торгівлі з ЄС, що призвело до втрат близько 70 млрд доларів. Водночас вторинні санкції знижують готовність інших країн активно співпрацювати з росією — зокрема Китай, Індія та Туреччина дедалі обережніше підходять до торговельних операцій.

У латвійській розвідці підкреслюють, що санкції обмежують фінансові та технологічні можливості росії, ускладнюючи фінансування війни та переозброєння. Водночас, за їх оцінкою, послаблення обмежень може призвести до посилення військового потенціалу країни.

