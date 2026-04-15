0 800 307 555
укр
США відновили санкції проти російської нафти

Енергетика
63
Обмеження щодо російської нафти знову набули чинності після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 11 квітня не продовжила дію відтермінування, запровадженого раніше через війну проти Ірану.
Про це пише Delo.ua з посиланням на Politico.

Відновлення санкцій

Міністерство фінансів США запроваджувало відстрочку на дію санкцій щодо російської нафти у березні, щоб знизити ціни на нафту та газ після фактичної блокади Іраном Ормузької протоки у відповідь на американо-ізраїльські атаки. Термін дій відстрочки за санкціями сплив 11 квітня.
Міністерство фінансів не відповіло на запитання Politico щодо скасування санкцій, але послалося на березневу заяву міністра фінансів Скотта Бессента, який назвав цей крок короткостроковим заходом.
До вихідних залишалося незрозумілим, чи буде скасовано дію санкційного дозволу. Член Сенату з міжнародних відносин Джин Шахін, лідер меншості в Сенаті Чак Шумер і член Сенату з банківських справ Елізабет Уоррен закликали адміністрацію Білого дому не продовжувати дію ліцензії Міністерства фінансів США.
10 квітня Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що Білий дім, ймовірно, продовжить ліцензію на угоди з російськими нафтопродуктами. Війна в Ірані та відстрочка на дію санкцій дозволили росії отримати додаткові нафтогазові доходи у квітні. За прогнозами, вони можуть перевищити трильйон рублів.
Водночас, як заявив Politico уповноважений президента України із санкцій Володимир Власюк, Київ підтримує рішення США не продовжувати дію відтермінування від санкцій щодо росії. «Скорочення доходів росії від нафти та газу є ключовим інструментом у просуванні мирних зусиль», — наголосив він.

Попередні рішення США

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину.
У Білому домі розглядали можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.
12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяла країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.
Також Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі.
За матеріалами:
Діло
СанкціїСШАросіяНафта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems