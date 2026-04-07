росія втратила $970 млн експортних доходів через українські удари по нафтових терміналах на Балтиці

Енергетика
П’ять українських атак на Приморськ і Усть-Лугу з 23 до 29 березня коштували російським експортерам нафти близько $970 млн доходів.
Про це повідомляє The Financial Times.

Масштаби збитків

Приморськ і Усть-Луга забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти росії. Лише в Приморську внаслідок атак згоріло нафти на суму $200 млн, за словами західного чиновника служб безпеки.
Усть-Луга забезпечує близько 8% світових поставок нафти. Її експорт цього продукту впав приблизно на 70% протягом останнього тижня березня після атак.
Нафтопереробний завод «Норсі» компанії «Лукойл» в Нижньогородській області також зазнав пошкоджень від уламків дронів після українських ударів.
Трейдери нафти зазначили, що глобальні наслідки найбільш помітні на ринку нафти, яка використовується як сировина для виробництва пластмас.

Позиція України

Сили безпілотних систем України заявили, що атаки спрямовані на створення тиску через накопичення нафти та дефіцит потужностей з метою змусити ворога зупинити видобуток.
Деякі країни закликали Україну скоротити кампанію атак і зменшити тиск на енергетичні ринки, які вже переживають шок через закриття Ормузької протоки. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що попри сигнали від партнерів, Київ припинить атаки лише в разі, якщо москва зупинить війну проти України.
За матеріалами:
Espreso.tv
