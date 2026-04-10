0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експорт російської нафти сягнув максимуму за останні чотири роки — Bloomberg

Енергетика
77
Обсяги морського експорту російської нафти зросли до найвищих показників з літа 2022 року
З березня 2026 року морський експорт нафти з росії зріс до найвищих показників з червня 2022 року.
Про це повідомляє Bloomberg.

Розпродаж запасів

Основними покупцями залишаються Індія та Китай, які сукупно імпортують близько 3 млн барелів щодня. Такий рівень поставок забезпечує москві щотижневий дохід у розмірі понад $2 млрд.
Активізація торгівлі пов’язана з рішенням США від 13 березня тимчасово призупинити дію санкцій щодо сировини, яка вже була завантажена на судна.
Це дозволило рф почати масштабний розпродаж запасів, унаслідок чого кількість нафти, що перебуває в морі на борту танкерів, знизилася до 105 млн барелів порівняно з 135−140 млн барелів у середині березня.

Маскування маршрутів

Паралельно фіксується зміна логістичних схем: дедалі більше танкерів приховують кінцевий пункт призначення, вказуючи проміжні порти замість Індії чи Китаю.
Попри спроби замаскувати напрямки поставок, загальна інтенсивність руху нафтових вантажів свідчить про використання росією сприятливого моменту для максимальної реалізації накопиченої сировини.
За матеріалами:
Mind
НафтаЕкспорт нафтиросія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems