Обсяги морського експорту російської нафти зросли до найвищих показників з літа 2022 року

З березня 2026 року морський експорт нафти з росії зріс до найвищих показників з червня 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розпродаж запасів

Основними покупцями залишаються Індія та Китай, які сукупно імпортують близько 3 млн барелів щодня. Такий рівень поставок забезпечує москві щотижневий дохід у розмірі понад $2 млрд.

Активізація торгівлі пов’язана з рішенням США від 13 березня тимчасово призупинити дію санкцій щодо сировини, яка вже була завантажена на судна.

Це дозволило рф почати масштабний розпродаж запасів, унаслідок чого кількість нафти, що перебуває в морі на борту танкерів, знизилася до 105 млн барелів порівняно з 135−140 млн барелів у середині березня.

Маскування маршрутів

Паралельно фіксується зміна логістичних схем: дедалі більше танкерів приховують кінцевий пункт призначення, вказуючи проміжні порти замість Індії чи Китаю.

Попри спроби замаскувати напрямки поставок, загальна інтенсивність руху нафтових вантажів свідчить про використання росією сприятливого моменту для максимальної реалізації накопиченої сировини.

