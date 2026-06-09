Санкції завдали росії збитків на $1,5 трлн — Каллас Сьогодні 16:37 — Світ

ЄС готує понад 80 нових санкцій проти росії

Санкції західних країн уже завдали росії економічних втрат на суму від $1,2 трлн до $1,5 трлн.

Про це заявила верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі.

«Цифри говорять самі за себе: західні санкції вже коштували москві приблизно від 1,2 до 1,5 трлн доларів», — заявила Каллас.

За її словами, ситуація на полі бою більше не працює на користь росії, оскільки країна втрачає фінансові ресурси, людський потенціал та ініціативу. Саме тому кремль посилює атаки на цивільне населення України.

ЄС готує новий пакет санкцій

За словами глави європейської дипломатії, до засідання Ради ЄС із закордонних справ наступного тижня підготовлено пропозицію щодо запровадження понад 80 нових санкційних обмежень.

Нові заходи стосуватимуться підприємств російського військово-промислового комплексу, осіб, причетних до порушень прав людини, а також представників російської пропаганди.

Каллас також зазначила, що міністри оборони країн Євросоюзу підтвердили єдність у питанні подальшої підтримки України та посилення тиску на росію.

Угорщина погодилася розблокувати 6,6 млрд євро

Окремо учасники зустрічі обговорили майбутнє механізму European Peace Facility. За словами Каллас, Угорщина погодилася розблокувати 6,6 млрд євро, які пропонується спрямувати на компенсацію країнам-членам за вже поставлене Україні озброєння, фінансування нових спільних закупівель та підтримку місії з підготовки українських військовослужбовців.

Крім того, ЄС планує поглиблювати оборонно-промислову співпрацю з Україною, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

Каллас додала, що погоджений для України кредитний пакет обсягом 90 млрд євро готовий до запуску. Перший транш у розмірі 5,9 млрд євро на закупівлю безпілотників має бути виділений уже цього місяця.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що палата представників США проголосувала за розгляд законопроєкту про введення нових санкцій проти рф та надання додаткової допомоги Україні.

«Законопроєкт, який ще має бути ухвалений Палатою представників, чекає складний шлях до прийняття, з огляду на розбіжності в Сенаті щодо пакета санкцій та заперечення з боку Білого дому. Президент Трамп неодноразово давав зрозуміти, що не хоче, щоб Конгрес обмежував його свободу дій у переговорах безпосередньо з москвою, і може накласти вето на цей закон, якщо він потрапить на його стіл», — писала газета The New York Times.

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